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***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

21.12.2021 19:52
***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket'in gerçek performansını yansıtmadığı değerlendirilmiş olup sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.12.2021
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 2.500.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 4.000.000

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 21.12.2021 tarihli toplantısında
Yönetim Kurulumuzun 01/10/2021 tarihli ve 229 sayılı kararı ile 03.11.2021 tarihli ve 231 sayılı kararlarında belirlenen ilke ve esaslar çerçevesinde bugüne kadar gerçekleştirilen pay geri alım programına ek olarak Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (SPK III-48.1), Geri Alınan Paylar Tebliği (SPK II-22.1) hükümlerine, SPK'nın pay geri alımına ilişkin karar ve duyurularına uygun olarak, Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın 10.10.2019 tarih ve 52/1307 sayılı ve 14.11.2019 tarih ve 65/1459 sayılı Kararlarının gereğinin ifası sonrasında Şirketimiz bünyesinde oluşan nakit fazlasının değerlendirilmesi ve bu şekilde Şirketimiz paylarının fiyat ve miktar dengesine Borsada katkıda bulunulması amacıyla, Şirketin çıkarılmış sermayesinin %1'sine karşılık gelen 2,500,000 TL nominal değerde (her biri 1 Türk Lirası nominal değerinde 2,500,000 adet) Şirketimiz paylarının geri alımının gerçekleştirilmesi işleminin ek pay geri alım programı olarak belirlenmesine ve bu ek geri alım programı için 4,000,000 TL fon ayrılmasına karar verilmiştir.
Tasarruf sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985320


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