***OZKGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.03.2021 14:40
***OZKGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OZKGY]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZKGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915407
BIST
14:591.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,83
|Açılış
|: 1.534
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.545
En Düşük
1.528
14:597,4840
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0273
|Açılış
|: 7,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,5541
En Düşük
7,4725
14:598,9387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -0,0774
|Açılış
|: 8,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
|
9,0395
En Düşük
8,9239
14:59408,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -2,15
|Açılış
|: 408,23
|
|Önceki Kapanış
|: 410,38
|
412,08
En Düşük
407,86
BIST En Aktif Hisseler14:57
|CLEBI
|226,60
|108.850.026
|% 10,00
|
|RODRG
|20,30
|1.239.115
|% 9,97
|
|NIBAS
|28,04
|11.261.619
|% 9,96
|
|IZTAR
|23,42
|6.918.791
|% 9,95
|
|YAPRK
|128,20
|1.828.162
|% 9,57
|
|LINK
|46,98
|18.938.774
|% -10,00
|
|KENT
|389,70
|7.297.577
|% -10,00
|
|MERIT
|279,00
|1.486.031
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,04
|105.976
|% -9,57
|
|SUMAS
|63,00
|122.850
|% -8,70
|
|PETKM
|5,95
|1.442.429.241
|% 1,02
|
|GARAN
|9,37
|1.021.229.348
|% -0,32
|
|INDES
|33,18
|833.625.515
|% 8,86
|
|KRDMD
|7,30
|709.244.813
|% -0,82
|
|THYAO
|14,68
|699.194.185
|% -0,27
|
|PETKM
|5,95
|1.442.429.241
|% 1,02
|
|EKGYO
|2,42
|447.389.542
|% -0,41
|
|TSKB
|1,75
|259.191.616
|% 1,74
|
|DOHOL
|3,41
|397.735.362
|% 1,79
|
|GARAN
|9,37
|1.021.229.348
|% -0,32
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4782
|7,4810
|% -0,40
|
|Euro
|8,9284
|8,9347
|% -0,90
|
|Sterlin
|10,3221
|10,3738
|% -0,80
|
|Frank
|8,0402
|8,0886
|% -0,15
|
|Riyal
|1,9905
|2,0005
|% -0,32
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.695
|1.695
|-2,55
|
|Altın Gr.
|408
|409
|-1,83
|
|Cumhuriyet
|2.714
|2.755
|-8,00
|
|Tam
|2.699
|2.769
|-11,04
|
|Yarım
|1.304
|1.339
|-5,34
|
|Çeyrek
|654
|670
|-2,67
|
|Gümüş.Ons
|25,34
|25,38
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|-0,02
|
|B. Petrol
|68,57
|68,57
|1,83
|
Seans Raporu
14:57
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