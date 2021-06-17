***OZKGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.06.2021 10:03
***OZKGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OZKGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZKGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942780
BIST
11:241.427
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -4,64
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.431
|
1.429
En Düşük
1.422
11:248,6293
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0135
|Açılış
|: 8,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,6540
En Düşük
8,6029
11:2410,3323
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0096
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,3908
En Düşük
10,3070
11:24501,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,56
|Açılış
|: 501,00
|
|Önceki Kapanış
|: 502,03
|
505,92
En Düşük
500,62
BIST En Aktif Hisseler11:22
|IDGYO
|5,50
|1.490.677
|% 10,00
|
|TKURU
|126,60
|4.139.530
|% 9,99
|
|UZERB
|50,55
|806.576
|% 9,94
|
|UMPAS
|1,45
|76.508
|% 9,85
|
|RALYH
|3,44
|791.329
|% 8,52
|
|BERA
|18,81
|15.044.746
|% -10,00
|
|MERIT
|16,48
|43.491
|% -9,99
|
|BAGFS
|17,26
|42.839
|% -9,96
|
|YESIL
|2,18
|97.126.947
|% -6,03
|
|KLNMA
|20,80
|42.432
|% -5,28
|
|THYAO
|14,57
|540.824.207
|% 1,75
|
|EKGYO
|2,22
|252.181.125
|% 0,00
|
|GARAN
|8,38
|238.640.874
|% 0,24
|
|BOBET
|5,63
|209.211.505
|% 3,49
|
|KRDMD
|7,32
|183.170.733
|% 0,27
|
|EKGYO
|2,22
|252.181.125
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,22
|138.179.299
|% -0,45
|
|YESIL
|2,18
|97.126.947
|% -6,03
|
|BOBET
|5,63
|209.211.505
|% 3,49
|
|THYAO
|14,57
|540.824.207
|% 1,75
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6267
|8,6282
|% 0,14
|
|Euro
|10,3217
|10,3305
|% -0,11
|
|Sterlin
|12,0144
|12,0747
|% 0,02
|
|Frank
|9,3996
|9,4563
|% -0,48
|
|Riyal
|2,2908
|2,3023
|% 0,01
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|-4,65
|
|Altın Gr.
|501
|502
|-0,52
|
|Cumhuriyet
|3.383
|3.434
|-11,00
|
|Tam
|3.364
|3.449
|-10,72
|
|Yarım
|1.626
|1.668
|-5,19
|
|Çeyrek
|816
|834
|-2,60
|
|Gümüş.Ons
|26,82
|26,84
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,44
|7,45
|-0,03
|
|B. Petrol
|74,16
|74,16
|-0,23
|