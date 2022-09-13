***OZKGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.09.2022 13:23
***OZKGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OZKGY]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZKGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062615
BIST
14:423.646
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -3,01
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.715
En Düşük
3.568
14:4218,2486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0335
|Açılış
|: 18,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2486
En Düşük
18,2119
14:4218,5796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1309
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5908
En Düşük
18,4317
14:421.015,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,36
|Açılış
|: 1.015,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.015,64
En Düşük
1.008,01
BIST En Aktif Hisseler14:40
|ROYAL
|6,93
|2.224.495
|% 10,00
|
|NTHOL
|13,53
|146.916.297
|% 10,00
|
|RODRG
|36,54
|2.371.300
|% 9,99
|
|COSMO
|39,64
|816.425
|% 9,99
|
|HALKB
|16,64
|3.302.336.067
|% 9,98
|
|UTPYA
|23,76
|1.219.730
|% -10,00
|
|ASUZU
|264,90
|48.093.920
|% -9,99
|
|ATSYH
|157,20
|15.926.875
|% -9,97
|
|KLNMA
|20,68
|5.173.731
|% -9,93
|
|BRMEN
|2,97
|865.998
|% -9,73
|
|AKBNK
|18,42
|10.044.769.522
|% 5,20
|
|YKBNK
|9,62
|9.116.616.725
|% -0,72
|
|ISCTR
|12,10
|7.937.357.124
|% -3,59
|
|THYAO
|76,05
|7.485.540.612
|% 1,47
|
|EREGL
|33,42
|5.800.272.806
|% 0,06
|
|YKBNK
|9,62
|9.116.616.725
|% -0,72
|
|EKGYO
|5,32
|3.517.494.209
|% -0,56
|
|ISCTR
|12,10
|7.937.357.124
|% -3,59
|
|AKBNK
|18,42
|10.044.769.522
|% 5,20
|
|KRDMD
|16,20
|4.817.387.261
|% 5,81
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2328
|18,2557
|% 0,22
|
|Euro
|18,5750
|18,5817
|% 0,72
|
|Sterlin
|21,3380
|21,4451
|% 0,50
|
|Frank
|19,1493
|19,2647
|% 0,60
|
|Riyal
|4,8407
|4,8649
|% 0,09
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|6,30
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.014
|3,44
|
|Cumhuriyet
|6.791
|6.893
|21,00
|
|Tam
|6.831
|6.880
|24,00
|
|Yarım
|3.328
|3.363
|13,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.681
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,84
|19,87
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,66
|0,03
|
|B. Petrol
|95,33
|95,33
|1,33
|
Seans Raporu
14:40
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