***OZKGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.11.2022 11:19
***OZKGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OZKGY]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZKGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079982
BIST
14:494.607
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 36,97
|Açılış
|: 4.632
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.687
En Düşük
4.535
14:4918,6129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0093
|Açılış
|: 18,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6485
En Düşük
18,5529
14:4919,3833
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1628
|Açılış
|: 19,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,4293
En Düşük
19,1707
14:491.062,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,32
|Açılış
|: 1.062,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,06
|
1.067,68
En Düşük
1.055,51
BIST En Aktif Hisseler14:47
|KONKA
|58,30
|289.111.931
|% 10,00
|
|BRLSM
|22,22
|157.306.220
|% 10,00
|
|KONTR
|196,00
|2.016.992.528
|% 9,99
|
|SMRTG
|128,80
|137.924.063
|% 9,99
|
|BARMA
|103,60
|86.639.877
|% 9,98
|
|MNDRS
|9,91
|170.744.737
|% -9,99
|
|ZEDUR
|33,12
|636.042
|% -9,75
|
|SNGYO
|3,48
|681.626.588
|% -8,66
|
|ATSYH
|135,10
|2.725.847
|% -8,65
|
|OSMEN
|47,20
|4.947.822
|% -7,45
|
|THYAO
|108,80
|7.109.495.432
|% -0,82
|
|ASELS
|41,82
|4.426.977.485
|% 0,29
|
|EREGL
|36,94
|3.878.783.300
|% -1,07
|
|ODAS
|11,57
|3.728.488.315
|% -2,69
|
|PETKM
|14,94
|3.646.504.388
|% -2,10
|
|SKBNK
|2,31
|784.265.897
|% 0,00
|
|ALBRK
|2,80
|902.798.735
|% 9,80
|
|ISCTR
|9,44
|3.074.390.405
|% 1,94
|
|ODAS
|11,57
|3.728.488.315
|% -2,69
|
|YKBNK
|10,09
|3.016.824.059
|% 2,85
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6073
|18,6129
|% 0,05
|
|Euro
|19,3756
|19,3833
|% 0,85
|
|Sterlin
|22,0091
|22,1194
|% 0,94
|
|Frank
|19,7064
|19,8251
|% 0,29
|
|Riyal
|4,9363
|4,9610
|% 0,03
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|4,75
|
|Altın Gr.
|1.062
|1.062
|2,29
|
|Cumhuriyet
|7.085
|7.193
|72,00
|
|Tam
|7.052
|7.170
|36,00
|
|Yarım
|3.425
|3.505
|17,00
|
|Çeyrek
|1.712
|1.752
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|21,91
|21,95
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|13,10
|13,12
|-0,04
|
|B. Petrol
|92,70
|92,70
|-0,44
|
Seans Raporu
14:47
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