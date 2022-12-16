***OZKGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.12.2022 10:04
***OZKGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZKGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087694
BIST
11:055.228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 39,67
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.201
11:0518,6524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0088
|Açılış
|: 18,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
11:0519,8428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0208
|Açılış
|: 20,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8800
|
19,9123
En Düşük
19,7888
11:051.066,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,48
|Açılış
|: 1.066,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.070,53
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler11:03
|ARASE
|255,20
|19.141.021
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|844.503
|% 9,99
|
|EGGUB
|108,50
|63.837.860
|% 9,98
|
|AYCES
|98,85
|4.051.763
|% 9,96
|
|OYAYO
|14,37
|8.309.959
|% 9,95
|
|KUYAS
|22,68
|22.332.565
|% -10,00
|
|RALYH
|39,34
|93.584.803
|% -9,98
|
|IDGYO
|4,41
|2.593.724
|% -9,82
|
|PRKME
|25,70
|27.270.707
|% -8,21
|
|ALFAS
|294,20
|149.763.008
|% -7,92
|
|ENKAI
|27,66
|2.077.657.958
|% 7,96
|
|VAKBN
|11,85
|1.898.737.407
|% 3,31
|
|THYAO
|140,20
|1.591.686.557
|% 0,07
|
|HALKB
|13,85
|1.497.885.461
|% 6,95
|
|YKBNK
|11,94
|1.496.892.151
|% 0,84
|
|EKGYO
|8,06
|1.433.975.290
|% 2,28
|
|SKBNK
|3,07
|500.236.023
|% 5,50
|
|VAKBN
|11,85
|1.898.737.407
|% 3,31
|
|YKBNK
|11,94
|1.496.892.151
|% 0,84
|
|HALKB
|13,85
|1.497.885.461
|% 6,95
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6492
|18,6524
|% 0,05
|
|Euro
|19,8378
|19,8475
|% 0,13
|
|Sterlin
|22,6696
|22,7833
|% 0,15
|
|Frank
|20,0213
|20,1419
|% 0,13
|
|Riyal
|4,9436
|4,9684
|% 0,02
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|1,63
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|1,11
|
|Cumhuriyet
|7.170
|7.278
|-79,00
|
|Tam
|7.209
|7.260
|2,00
|
|Yarım
|3.491
|3.549
|1,00
|
|Çeyrek
|1.751
|1.774
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,91
|22,93
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|13,73
|13,75
|-0,09
|
|B. Petrol
|81,00
|81,00
|-0,21
|