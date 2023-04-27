***OZKGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.04.2023 10:31
***OZKGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OZKGY]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZKGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141536
BIST
11:384.778
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -5,73
|Açılış
|: 4.778
|
|Önceki Kapanış
|: 4.784
|
4.818
En Düşük
4.751
11:3819,4370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0284
|Açılış
|: 20,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
19,4411
En Düşük
19,3925
11:3821,5119
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0711
|Açılış
|: 22,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4900
|
21,5332
En Düşük
21,3828
11:381.249,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 6,84
|Açılış
|: 1.249,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,30
|
1.251,48
En Düşük
1.240,37
BIST En Aktif Hisseler11:36
|RAYSG
|20,20
|4.650.024
|% 9,96
|
|EUPWR
|65,30
|73.587.419
|% 9,93
|
|GRTRK
|21,28
|426.111
|% 9,92
|
|SNKRN
|27,44
|955.543
|% 9,85
|
|IHAAS
|189,50
|32.927.871
|% 9,35
|
|KERVN
|0,77
|386.087
|% -9,41
|
|YAYLA
|5,06
|29.359.174
|% -5,95
|
|PAGYO
|24,32
|2.885.608
|% -5,15
|
|IMASM
|32,10
|250.184.928
|% -5,03
|
|CANTE
|47,58
|24.674.742
|% -4,84
|
|KOPOL
|50,75
|1.633.184.182
|% 4,08
|
|THYAO
|130,60
|1.398.601.016
|% 0,46
|
|AKBNK
|16,71
|597.191.663
|% -0,89
|
|EREGL
|32,78
|584.057.104
|% -0,36
|
|GARAN
|27,40
|539.020.118
|% 1,11
|
|EKGYO
|6,20
|417.482.862
|% -0,48
|
|AKBNK
|16,71
|597.191.663
|% -0,89
|
|ISCTR
|11,16
|374.343.685
|% -0,45
|
|KOPOL
|50,75
|1.633.184.182
|% 4,08
|
|YKBNK
|9,85
|262.562.563
|% 0,51
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4256
|19,4369
|% 0,15
|
|Euro
|21,4878
|21,4978
|% 0,27
|
|Sterlin
|24,1570
|24,2781
|% 0,05
|
|Frank
|21,6959
|21,8266
|% -0,04
|
|Riyal
|5,1648
|5,1907
|% 0,06
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.998
|1.998
|8,82
|
|Altın Gr.
|1.249
|1.249
|6,82
|
|Cumhuriyet
|9.062
|9.199
|72,00
|
|Tam
|9.108
|9.271
|-31,00
|
|Yarım
|4.445
|4.533
|-9,00
|
|Çeyrek
|2.229
|2.280
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|25,04
|25,06
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|15,64
|15,66
|0,12
|
|B. Petrol
|78,00
|78,00
|0,28
|