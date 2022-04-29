***OZKGY*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
29.04.2022 09:29
***OZKGY*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 'nin 27.04.2022 tarihinde başlayan % 100 oranındaki bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 29.04.2022 tarihinde alacak kaydedilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025354
BIST
18:052.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 2,13
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
|
2.443
En Düşük
2.405
18:0514,8895
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0398
|Açılış
|: 14,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8700
|
14,9130
En Düşük
14,8362
18:0515,6778
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0177
|Açılış
|: 15,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,7308
En Düşük
15,6169
18:05894,34
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -11,41
|Açılış
|: 894,34
|
|Önceki Kapanış
|: 905,75
|
908,09
En Düşük
893,90
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|44,74
|6.181.538
|% 0,00
|
|ADEL
|25,44
|4.334.554
|% 0,00
|
|ADESE
|0,78
|17.938.536
|% 0,00
|
|AEFES
|29,60
|66.957.305
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,94
|25.486.668
|% 0,00
|
|ACSEL
|44,74
|6.181.538
|% 0,00
|
|ADEL
|25,44
|4.334.554
|% 0,00
|
|ADESE
|0,78
|17.938.536
|% 0,00
|
|AEFES
|29,60
|66.957.305
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,94
|25.486.668
|% 0,00
|
|THYAO
|41,26
|5.466.724.836
|% 0,00
|
|GARAN
|14,98
|1.861.099.644
|% 0,00
|
|SISE
|18,12
|1.670.105.471
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,92
|1.522.256.061
|% 0,00
|
|EREGL
|33,56
|1.440.144.903
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,66
|1.132.597.176
|% 0,00
|
|ODAS
|2,45
|558.781.027
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,87
|1.102.927.445
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,16
|235.553.656
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,92
|1.522.256.061
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8858
|14,8892
|% 0,27
|
|Euro
|15,6647
|15,6763
|% 0,10
|
|Sterlin
|18,6417
|18,7352
|% 0,15
|
|Frank
|15,2226
|15,3143
|% 0,20
|
|Riyal
|3,9581
|3,9779
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.868
|-28,80
|
|Altın Gr.
|897
|897
|-8,60
|
|Cumhuriyet
|6.082
|6.174
|2,00
|
|Tam
|6.053
|6.206
|103,47
|
|Yarım
|2.925
|3.002
|50,05
|
|Çeyrek
|1.467
|1.501
|25,03
|
|Gümüş.Ons
|22,52
|22,55
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|10,83
|10,85
|-0,04
|
|B. Petrol
|104
|104
|-3,62
|
Seans Raporu
18:05
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-
15:49
ARENA, OTTO, KORDS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:49
LIDER, FORMT, PNSUT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:34
PRKAB, POLHO, PSGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:34
ACSEL, TCELL, TURSG değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:19
YUNSA, BUCIM, TSGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında