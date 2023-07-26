***OZKGY* *OSMEN* *ARZUM* *SEYKM* *SMRTG*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
26.07.2023 09:10
***OZKGY******OSMEN******ARZUM******SEYKM******SMRTG*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ARZUM, OSMEN, OZKGY, SEYKM, SMRTG]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARZUM.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,4656938 TL Teorik Fiyat: 24,214 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) OSMEN.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,2876627 TL Teorik Fiyat: 129,912 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) OZKGY.E %100 Kar Payından Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 8,2 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) SEYKM.E % 69,49152 Kar Payından Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 6,449 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) SMRTG.E %98 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 63,535 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175235
BIST