***OZKGY* *OSMEN* *ARZUM* *SEYKM* *SMRTG*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***OZKGY******OSMEN******ARZUM******SEYKM******SMRTG*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler ARZUM, OSMEN, OZKGY, SEYKM, SMRTG26.07.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaARZUM EV ALETLERI ARZUM 0,4656938 0,4191244OSMANLI MENKUL OSMEN 0,2876627 0,2588964Sermaye Artırımı/AzaltımıPay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği AçıklamaOZAK GMYO OZKGY 100,00000 Kaydi PaySEYITLER KIMYA SEYKM 69,49152 Kaydi PaySMART GUNES ENERJISI TEK. SMRTG 98,00000 Kaydi PayEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175047BIST