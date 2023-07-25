***OZKGY* *OSMEN* *ARZUM* *SEYKM* *SMRTG*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
25.07.2023 17:16
***OZKGY******OSMEN******ARZUM******SEYKM******SMRTG*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler ARZUM, OSMEN, OZKGY, SEYKM, SMRTG
26.07.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
ARZUM EV ALETLERI ARZUM 0,4656938 0,4191244
OSMANLI MENKUL OSMEN 0,2876627 0,2588964
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
OZAK GMYO OZKGY 100,00000 Kaydi Pay
SEYITLER KIMYA SEYKM 69,49152 Kaydi Pay
SMART GUNES ENERJISI TEK. SMRTG 98,00000 Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175047
BIST