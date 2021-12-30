***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşAtak Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiHayattepe'de Yer Alan 6 Bağımsız Bölüm ( 4 Konut, 1 Dükkan & Metro Market Binası)Rapor Tarihi27.12.2021Açıklamalarİstanbul İli Bayrampaşa İlçesi Hayattepe'de yer alan 4 konut, 1 dükkân ve Metro Gross Market binasından oluşan 6 bağımsız bölüme ilişkin 2021 yıl sonu gayrimenkul değerleme raporu ekte yer almaktadır. Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987182BIST