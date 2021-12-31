***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.12.2021Bildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşAtak Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiMahmutbey'de 2048 adada bulunan 22-23-25-27 Nolu Parseller Bağcılar-İstanbulRapor Tarihi24.12.2021Açıklamalar30.12.2021 tarihinde yapılan açıklamada teknik nedenlerle değerleme dosyası çıkmadığı için değerleme dosyalı ekli hali tekrardan bildirilmektedir. İstanbul İli Bağcılar İlçesi Mahmutbey'de yer alan 4 adet parsele ilişkin 2021 yıl sonu gayrimenkul değerleme raporu ekte yer almaktadır. Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987421BIST