***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
03.01.2022 18:10
***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Ela Quality Resort Hotel, Belek Antalya
Rapor Tarihi
29.12.2021
Açıklamalar
Antalya İli Serik İlçesi Belek'te yer alan Ela Quality Resort Hotel (Daimi ve müstakil üst hakkı) ile ilgili 2021 yıl sonu gayrimenkul değerleme raporu ekte yer almaktadır. Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988219
BIST
18:051.927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
0
En Düşük
0
18:0513,2634
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 0,1951
|Açılış
|: 13,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,4943
En Düşük
12,9640
18:0515,0700
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 0,2682
|Açılış
|: 14,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,2589
En Düşük
14,6944
18:05778,53
En Yüksek
|Değişim
|: 2,57%
|| 19,53
|Açılış
|: 778,53
|
|Önceki Kapanış
|: 759,00
|
783,55
En Düşük
750,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ULAS
|3,24
|758.474
|% 0,00
|
|TUPRS
|166,30
|898.211.029
|% 0,00
|
|SNGYO
|4,30
|19.234.915
|% 0,00
|
|PAGYO
|9,27
|2.160.855
|% 0,00
|
|TTKOM
|9,92
|209.369.621
|% 0,00
|
|ULAS
|3,24
|758.474
|% 0,00
|
|TUPRS
|166,30
|898.211.029
|% 0,00
|
|SNGYO
|4,30
|19.234.915
|% 0,00
|
|PAGYO
|9,27
|2.160.855
|% 0,00
|
|TTKOM
|9,92
|209.369.621
|% 0,00
|
|THYAO
|21,84
|1.991.851.326
|% 0,00
|
|GARAN
|11,46
|1.937.748.956
|% 0,00
|
|EREGL
|29,24
|1.351.910.568
|% 0,00
|
|SISE
|13,86
|1.020.381.273
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,46
|942.374.387
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,46
|942.374.387
|% 0,00
|
|ODAS
|1,39
|262.104.270
|% 0,00
|
|GARAN
|11,46
|1.937.748.956
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,23
|365.359.423
|% 0,00
|
|THYAO
|21,84
|1.991.851.326
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,2845
|13,2861
|% 1,67
|
|Euro
|14,9688
|15,0636
|% 1,77
|
|Sterlin
|17,9713
|18,0614
|% 2,13
|
|Frank
|14,5235
|14,6110
|% 2,29
|
|Riyal
|3,5562
|3,5741
|% 2,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|4,09
|
|Altın Gr.
|766
|766
|7,32
|
|Cumhuriyet
|5.083
|5.160
|-174,00
|
|Tam
|5.055
|5.187
|-176,96
|
|Yarım
|2.443
|2.509
|-85,60
|
|Çeyrek
|1.225
|1.255
|-42,80
|
|Gümüş.Ons
|22,77
|22,80
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|9,69
|9,70
|0,05
|
|B. Petrol
|79,21
|79,21
|0,23
|
Seans Raporu
18:05
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