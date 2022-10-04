***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşAtak Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiBeşiktaş 5 Adet Parsel, Beşiktaş İstanbulRapor Tarihi27.09.2022Açıklamalarİstanbul İli Beşiktaş İlçesi Balmumcu Mahallesi'nde Şirketimizin mülkiyetinde yer alan 5 adet parsele ilişkin 27.09.2022 tarihli gayrimenkul değerleme raporu ekte yer almaktadır. Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067227BIST