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***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu

04.10.2022 21:20
***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu


***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
34 Portall Plaza 7 Adet Bağımsız Bölüm
Rapor Tarihi
30.09.2022
Açıklamalar

İstanbul İli Başakşehir İlçesi'nde yer alan 34 Portall Plaza'ya ilişkin 30.09.2022 tarihli gayrimenkul değerleme raporu ekte yer almaktadır. Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067232


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Yarım 3.344 3.400 43,00  
Çeyrek 1.675 1.701 22,00  
Gümüş.Ons 20,99 21,03 0,30  
Gümüş Gr. 12,55 12,57 0,20  
B. Petrol 91,81 91,81 2,95  
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