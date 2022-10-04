***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
04.10.2022 21:21
***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Ela Excellence Resort Hotel, Belek Antalya
Rapor Tarihi
30.09.2022
Açıklamalar
Antalya İli Serik İlçesi Belek'te yer alan Ela Quality Resort Hotel (Daimi ve müstakil üst hakkı) ile ilgili 30.09.2022 tarihli gayrimenkul değerleme raporu ekte yer almaktadır. Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067234
BIST
18:053.458
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 65,90
|Açılış
|: 3.436
|
|Önceki Kapanış
|: 3.392
|
3.481
En Düşük
3.400
18:0518,6150
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0649
|Açılış
|: 18,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6150
En Düşük
18,3376
18:0518,5656
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 0,3386
|Açılış
|: 18,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,5810
En Düşük
18,1735
18:051.029,62
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 15,76
|Açılış
|: 1.029,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.013,87
|
1.033,27
En Düşük
1.004,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKSA
|66,00
|530.262.081
|% 10,00
|
|SEKFK
|8,37
|40.673.591
|% 9,99
|
|DERHL
|4,41
|103.486.450
|% 9,98
|
|DAPGM
|43,88
|48.580.543
|% 9,97
|
|SASA
|78,40
|3.414.181.163
|% 9,96
|
|COSMO
|52,70
|2.758.065
|% -9,99
|
|EKIZ
|13,54
|2.599.261
|% -9,97
|
|KIMMR
|10,95
|44.764
|% -9,95
|
|AYES
|37,04
|1.388.438
|% -6,46
|
|TBORG
|22,00
|6.327.710
|% -6,38
|
|THYAO
|80,80
|8.415.459.129
|% 4,06
|
|AKBNK
|12,38
|3.978.552.885
|% -0,24
|
|YKBNK
|7,74
|3.679.633.419
|% -0,39
|
|VAKBN
|7,58
|3.532.193.391
|% -0,52
|
|SASA
|78,40
|3.414.181.163
|% 9,96
|
|YKBNK
|7,74
|3.679.633.419
|% -0,39
|
|VAKBN
|7,58
|3.532.193.391
|% -0,52
|
|EKGYO
|4,21
|1.822.413.071
|% -0,71
|
|HALKB
|8,09
|2.931.409.545
|% 5,48
|
|TSKB
|2,60
|864.865.581
|% -1,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5586
|18,6150
|% 0,35
|
|Euro
|18,5369
|18,5656
|% 1,86
|
|Sterlin
|21,2127
|21,3190
|% 1,31
|
|Frank
|18,8666
|18,9803
|% 1,34
|
|Riyal
|4,9285
|4,9532
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.725
|24,70
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.030
|15,80
|
|Cumhuriyet
|6.812
|6.915
|129,00
|
|Tam
|6.864
|6.962
|89,00
|
|Yarım
|3.345
|3.401
|44,00
|
|Çeyrek
|1.675
|1.701
|22,00
|
|Gümüş.Ons
|21,01
|21,05
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|12,55
|12,57
|0,20
|
|B. Petrol
|91,86
|91,86
|3,00
|