***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşAtak Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiDemre Otel Projesi, Büyükkum Mahallesi,Çamlık Caddesi Demre/AntalyaRapor Tarihi27.09.2022AçıklamalarAntalya İli Demre İlçesi Zümrütkaya Mahallesi'nde yer alan daimi ve müstakil üst hakkına ilişkin gayrimenkul değerleme raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067242BIST