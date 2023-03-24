***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşTera Gayrimenkul DeğerlemeDeğerleme Raporunun İçeriğiKüçükçekmece 898 Ada 1 ve 899 ada 1 parselRapor Tarihi22.03.2023AçıklamalarKüçükçekmece 898 Ada 1 ve 899 ada 1 parsel değerleme raporları ekte sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127901BIST