***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
06.07.2023 22:51
***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Terra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş
Değerleme Raporunun İçeriği
Antalya Kemer Club Med Tatil Köyü Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
26.06.2023
Açıklamalar
Antalya ili Kemer İlçesinde yer alan Club Med Tatil Köyünün değerleme raporu ekte yer almaktadır.
Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166765
BIST
'
18:056.141
En Düşük
|Değişim
|: 0,56%
|| 34,38
|Açılış
|: 6.135
|
|Önceki Kapanış
|: 6.107
|
6.124
En Yüksek
6.208
18:0526,1185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0515
|Açılış
|: 26,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,3537
En Düşük
25,7997
18:0528,5172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,2399
|Açılış
|: 28,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4500
|
28,6615
En Düşük
28,0530
18:051.602,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -3,01
|Açılış
|: 1.602,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.605,72
|
1.623,81
En Düşük
1.588,91
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|5.003,30
|135.792.442
|% 10,00
|
|GRNYO
|7,81
|92.667.332
|% 10,00
|
|RAYSG
|33,88
|74.320.386
|% 10,00
|
|RODRG
|48,40
|36.013.531
|% 10,00
|
|POLTK
|2.882,00
|66.902.048
|% 10,00
|
|AVHOL
|118,30
|59.745.616
|% -9,97
|
|IHAAS
|33,30
|130.207.169
|% -9,07
|
|MERIT
|50,00
|62.557.800
|% -6,72
|
|BRMEN
|2,17
|1.045.384
|% -5,24
|
|ARASE
|51,20
|208.589.750
|% -4,30
|
|THYAO
|216,60
|11.000.700.721
|% 0,05
|
|TUPRS
|88,05
|4.793.607.403
|% 4,02
|
|ASTOR
|77,85
|4.694.031.132
|% 9,96
|
|SISE
|46,70
|4.339.101.886
|% 1,13
|
|EKGYO
|7,94
|3.815.258.728
|% 1,40
|
|EKGYO
|7,94
|3.815.258.728
|% 1,40
|
|YKBNK
|13,02
|3.754.112.853
|% -1,81
|
|ISCTR
|13,92
|2.770.561.044
|% -2,32
|
|ODAS
|8,42
|1.490.178.113
|% 6,99
|
|AKBNK
|20,46
|3.332.091.613
|% -1,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0752
|26,1185
|% 0,20
|
|Euro
|28,3392
|28,5172
|% 0,85
|
|Sterlin
|33,1362
|33,3024
|% 0,33
|
|Frank
|29,0199
|29,1947
|% 0,42
|
|Riyal
|6,9351
|6,9699
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.910
|-5,10
|
|Altın Gr.
|1.603
|1.603
|-2,34
|
|Cumhuriyet
|10.758
|10.921
|-14,00
|
|Tam
|10.394
|10.664
|70,00
|
|Yarım
|5.205
|5.356
|35,00
|
|Çeyrek
|2.611
|2.678
|17,00
|
|Gümüş.Ons
|22,69
|22,72
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|19,05
|19,07
|-0,32
|
|B. Petrol
|76,58
|76,58
|-0,07
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ALMAD
Yüzde 9.85 oranında artışla 5.69 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 019, 382 adet işlem
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17:58KAPLM
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17:57GRNYO
Yüzde 10.00 oranında artışla 7.81 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 255, 594 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 6, 167 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 98 üstünde . İşlem hacmi 100, 336.00 milyon TL de
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17:55PRKAB
Yüzde 6.88 oranında artışla 30.14 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 760, 090 adet işlem