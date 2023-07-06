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***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu

06.07.2023 22:58
***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu


***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş
Değerleme Raporunun İçeriği
34 Portall Plaza Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
26.06.2023
Açıklamalar

İstanbul İli Başakşehir İlçesi'nde yer alan 34 Portall Plaza'ya ilişkin 26.06.2023 tarihli gayrimenkul değerleme raporu ekte yer almaktadır.
Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166774


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18:05 Alış Satış %  
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Altın Gr. 1.602 1.602 -3,93  
Cumhuriyet 10.758 10.921 -14,00  
Tam 10.395 10.664 70,00  
Yarım 5.205 5.357 36,00  
Çeyrek 2.611 2.678 17,00  
Gümüş.Ons 22,69 22,72 -0,42  
Gümüş Gr. 19,03 19,06 -0,34  
B. Petrol 76,55 76,55 -0,10  
Seans Raporu 18:05
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