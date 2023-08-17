***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşYeditepe Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiAktay Otel İşletmeleri Değerleme RaporuRapor Tarihi17.08.2023AçıklamalarŞirketimizin bağlı ortaklığı Aktay Otel İşletmeleri A.Ş.'ye ilişkin olarak hazırlanan "31.05.2023 itibariyle Şirket Değeri Tespit Raporu" ekte yer almaktadır. Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186513BIST