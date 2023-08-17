***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
17.08.2023 18:10
***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Yeditepe Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Aktay Otel İşletmeleri Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
17.08.2023
Açıklamalar
Şirketimizin bağlı ortaklığı Aktay Otel İşletmeleri A.Ş.'ye ilişkin olarak hazırlanan "31.05.2023 itibariyle Şirket Değeri Tespit Raporu" ekte yer almaktadır. Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186513
BIST
'
18:057.764
En Düşük
|Değişim
|: 1,33%
|| 102,21
|Açılış
|: 7.675
|
|Önceki Kapanış
|: 7.662
|
7.633
En Yüksek
7.799
18:0527,1020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0590
|Açılış
|: 27,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1300
|
27,2362
En Düşük
27,0086
18:0529,5147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0778
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,8546
En Düşük
29,3885
18:051.650,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 3,20
|Açılış
|: 1.651,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.647,64
|
1.658,55
En Düşük
1.642,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GSRAY
|6,85
|375.336.644
|% 10,04
|
|SNICA
|34,76
|415.925.593
|% 10,00
|
|LKMNH
|42,24
|160.334.429
|% 10,00
|
|CVKMD
|393,80
|773.680.235
|% 10,00
|
|FZLGY
|19,69
|689.443.678
|% 10,00
|
|EUYO
|15,79
|8.356.388
|% -9,98
|
|EUKYO
|15,61
|13.197.081
|% -8,12
|
|BURCE
|135,70
|223.346.270
|% -6,67
|
|OZSUB
|26,98
|100.200.670
|% -6,25
|
|MTRYO
|7,50
|7.628.137
|% -6,25
|
|THYAO
|262,10
|9.799.758.872
|% 2,99
|
|EREGL
|42,76
|8.529.666.792
|% 2,64
|
|ASTOR
|134,50
|6.488.175.231
|% 2,44
|
|TUPRS
|123,00
|6.128.587.697
|% 3,19
|
|PETKM
|20,20
|5.216.995.278
|% 3,06
|
|ZOREN
|5,02
|2.410.788.277
|% 1,83
|
|SKBNK
|4,32
|1.515.729.436
|% 4,85
|
|EKGYO
|8,93
|2.744.705.107
|% 0,68
|
|YKBNK
|16,71
|4.707.277.385
|% 2,77
|
|PETKM
|20,20
|5.216.995.278
|% 3,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0907
|27,0964
|% 0,20
|
|Euro
|29,4985
|29,5242
|% 0,30
|
|Sterlin
|34,4668
|34,6396
|% 0,31
|
|Frank
|30,7232
|30,9083
|% 0,26
|
|Riyal
|7,2043
|7,2404
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|3,56
|
|Altın Gr.
|1.651
|1.651
|3,17
|
|Cumhuriyet
|11.312
|11.483
|-26,00
|
|Tam
|11.059
|11.141
|17,00
|
|Yarım
|5.546
|5.596
|9,00
|
|Çeyrek
|2.765
|2.798
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,71
|22,73
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|19,76
|19,78
|0,25
|
|B. Petrol
|84,77
|84,77
|1,32
|
Seans Raporu
18:05
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