***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşNet Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.ŞDeğerleme Raporunun İçeriğiHayattepe Projesi D Blok 1 No.lu ve E Blok 1 No.lu (Metro Market Binası)Bağımsız Bölümler RaporuRapor Tarihi29.12.2023Açıklamalarİstanbul İli Bayrampaşa İlçesi Hayattepe'de yer alan 1 dükkân ve Metro Gross Market binasından oluşan 2 bağımsız bölüme ilişkin gayrimenkul değerleme raporu ekte yer almaktadır.Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1232585BIST