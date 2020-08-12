***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler250.000.000 146.712.969 546.227.514 -1.437.690 23.485.420 660.341.702 234.955.963 1.860.285.878 180.230 1.860.466.108Transferler114.000.000 -3.364.272 6.003.253 118.316.982 -234.955.963Dönem Karı (Zararı)-33.908.497 -33.908.497 -959.472 -34.867.969Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-179.566 -179.566 8.551 -171.015Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)3.354.083 3.354.083 3.354.083Dönem Sonu Bakiyeler364.000.000 -3.364.272 146.712.969 546.227.514 -1.617.256 29.488.673 782.012.767 -33.908.497 1.829.551.898 -770.691 1.828.781.207Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler364.000.000 -3.364.272 146.712.969 824.182.514 -2.220.709 29.488.673 778.658.684 311.378.318 2.448.836.177 796.599 2.449.632.776Transferler311.378.318 -311.378.318Dönem Karı (Zararı)123.826.942 123.826.942 -782.077 123.044.865Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.008.983 1.008.983 41.497 1.050.480Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler364.000.000 -3.364.272 146.712.969 824.182.514 -1.211.726 29.488.673 1.090.037.002 123.826.942 2.573.672.102 56.019 2.573.728.121Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI44.146.907 177.802.852Dönem Karı (Zararı)123.044.865 -33.908.497Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)123.044.865 -33.908.497Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler38.237.581 80.511.515Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9.702.771 9.927.865Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-104.949 591.652Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-104.949 591.652Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-547.552 1.221.875Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler22 23.771.589 18.145.503Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler56.302.036Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-67.799 -5.677.416Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-67.799 -5.677.416Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 5.483.521Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-120.059.080 129.705.141Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-14.088.604 -92.264.397Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-66.788.691 -54.685.168Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-22.378.006 -114.306.951Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler40.385.999 107.379.608Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-58.327.095 140.623.934Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)-58.327.095 140.623.934Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.137.317 142.958.115Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları41.223.366 176.308.159Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-227.087Vergi İadeleri (Ödemeleri)3.150.628 1.494.693YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-16.077.630 -75.456.149İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-471.235Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.334.508 4.020Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-18.849.932 -81.099.287Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.231.565Alınan Faiz3.669.359 6.110.353FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-98.498.668 -32.475.781Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri674.634.677 472.290.614Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-745.692.397 -490.007.736Ödenen Faiz-27.440.948 -18.112.742Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)3.354.083YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-70.429.391 69.870.922NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-70.429.391 69.870.922DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 484.387.988 635.172.561DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 413.958.597 705.043.483Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 413.958.597 484.387.988Finansal Yatırımlar11 23.276.698Ticari Alacaklar28.837.370 14.712.745İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar24 1.170.850 4.353İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 27.666.520 14.708.392Diğer Alacaklar23.712.590 27.154.829İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar24 23.277.100İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 23.712.590 3.877.729Türev Araçlar0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev AraçlarStoklar8 1.339.126.372 1.316.748.366Peşin Ödenmiş Giderler94.186.333 64.242.669İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 94.186.333 64.242.669Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar1.809.001 4.959.629Diğer Dönen Varlıklar10 12.954.584 5.796.757ARA TOPLAM1.937.861.545 1.918.002.983TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.937.861.545 1.918.002.983DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar11 420.735 420.735Ticari Alacaklar653.021 584.093İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar653.021 584.093Stoklar8 315.622.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 1.438.068.565 1.750.459.000Maddi Duran Varlıklar13 941.922.032 933.278.491Maddi Olmayan Duran Varlıklar28.452.926 30.283.814Şerefiye14 18.433.792 18.433.792Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar10.019.134 11.850.022Peşin Ödenmiş Giderler605.667 156.803İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 605.667 156.803Ertelenmiş Vergi Varlığı577.811 6.061.332Diğer Duran Varlıklar10 149.747.799 140.276.123TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.876.070.556 2.861.520.391TOPLAM VARLIKLAR4.813.932.101 4.779.523.374KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 39.465.329 59.032.794Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 101.333.345 190.509.282Ticari Borçlar118.110.835 71.969.955İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 118.110.835 71.969.955Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 2.636.436 3.649.281Diğer Borçlar356.530.949 352.848.905İlişkili Taraflara Diğer Borçlar24 318.874.790 318.053.888İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 37.656.159 34.795.017Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler156.548.597 380.132.449Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri9 156.548.597 380.132.449Türev Araçlar0 0Kısa Vadeli Karşılıklar3.641.501 4.488.637Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 818.118 1.163.013Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar2.823.383 3.325.624Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.557.726ARA TOPLAM778.266.992 1.064.189.029TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER778.266.992 1.064.189.029UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 500.038.933 462.353.251Ticari Borçlar629.116.379 634.871.260İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 629.116.379 634.871.260Diğer Borçlar309.076 283.232İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 309.076 283.232Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler329.950.937 164.694.180Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri9 329.950.937 164.694.180Uzun Vadeli Karşılıklar2.521.663 3.499.646Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 2.521.663 3.499.646TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.461.936.988 1.265.701.569TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.240.203.980 2.329.890.598ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.573.672.102 2.448.836.177Ödenmiş Sermaye16 364.000.000 364.000.000Geri Alınmış Paylar (-)16 -3.364.272 -3.364.272Paylara İlişkin Primler (İskontolar)16 146.712.969 146.712.969Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)822.970.788 821.961.805Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)822.970.788 821.961.805Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)16 824.182.514 824.182.514Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -1.211.726 -2.220.709Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler29.488.673 29.488.673Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.090.037.002 778.658.684Net Dönem Karı veya Zararı123.826.942 311.378.318Kontrol Gücü Olmayan Paylar56.019 796.599TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.573.728.121 2.449.632.776TOPLAM KAYNAKLAR4.813.932.101 4.779.523.374Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 461.983.140 79.321.342 179.814.805 60.772.895Satışların Maliyeti19 -274.414.252 -48.046.223 -116.663.203 -33.318.542TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)187.568.888 31.275.119 63.151.602 27.454.353BRÜT KAR (ZARAR)187.568.888 31.275.119 63.151.602 27.454.353Genel Yönetim Giderleri20 -7.326.506 -10.348.496 -2.200.533 -5.965.745Pazarlama Giderleri20 -7.785.630 -15.568.782 -2.365.319 -9.257.456Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 92.020.883 67.499.864 46.030.591 35.929.555Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -84.336.710 -38.098.743 -40.453.518 -18.387.919ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)180.140.925 34.758.962 64.162.823 29.772.788FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)180.140.925 34.758.962 64.162.823 29.772.788Finansman Gelirleri22 10.831.659 17.586.665 5.730.617 4.419.300Finansman Giderleri22 -62.706.818 -87.256.774 -24.788.510 -44.342.886SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)128.265.766 -34.911.147 45.104.930 -10.150.798Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-5.220.901 43.178 -27.580 -234.886Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 -5.220.901 43.178 -27.580 -234.886SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)123.044.865 -34.867.969 45.077.350 -10.385.684DÖNEM KARI (ZARARI)123.044.865 -34.867.969 45.077.350 -10.385.684Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-782.077 -959.472 -126.745 -49.759Ana Ortaklık Payları123.826.942 -33.908.497 45.204.095 -10.335.925Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 18 0,33800000 -0,09300000 0,12400000 -0,04100000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-210.096 -299.747 -1.268.807 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-262.620 -299.747 -1.586.009Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler52.524 0 317.202 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi52.524 317.202Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-210.096 -299.747 -1.268.807 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)122.834.769 -35.167.716 43.808.543 -10.385.684Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-740.580 -950.921 -127.260 18.743Ana Ortaklık Payları123.575.349 -34.216.795 43.935.803 -10.404.427http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868491BIST