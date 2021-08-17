***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler364.000.000 -3.364.272 146.712.969 824.182.514 -2.220.709 29.488.673 778.658.684 311.378.318 2.448.836.177 796.599 2.449.632.776Transferler311.378.318 -311.378.318 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Dönem Karı (Zararı)123.826.942 123.826.942 -782.077 123.044.865Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.008.983 1.008.983 41.497 1.050.480Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışDönem Sonu Bakiyeler364.000.000 -3.364.272 146.712.969 824.182.514 -1.211.726 29.488.673 1.090.037.002 123.826.942 2.573.672.102 56.019 2.573.728.121Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler364.000.000 -3.364.272 146.712.969 1.252.993.266 -3.313.124 41.243.984 1.078.281.691 617.541.014 3.494.095.528 371.742 3.494.467.270Transferler617.541.014 -617.541.014 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Dönem Karı (Zararı)201.751.149 201.751.149 -2.308.023 199.443.126Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.652.435 -2.652.435 126.306 -2.526.129Sermaye Arttırımı0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler364.000.000 -3.364.272 146.712.969 1.252.993.266 -5.965.559 41.243.984 1.695.822.705 201.751.149 3.693.194.242 -1.809.975 3.691.384.267Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI106.026.640 21.369.065Dönem Karı (Zararı)199.443.126 123.044.865Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.504.391 15.459.739Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler19,20 15.741.920 9.702.771Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-554.735 -104.949Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -554.735 -104.949Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-536.399 -547.552Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler22 24.243.118 23.771.589Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler5 -10.586.076 -22.777.842Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-27.995.289 -67.799Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler22 -27.995.289Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-67.799Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-268.005 5.483.521Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler2.459.857İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-95.380.911 -120.059.080Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)0 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-25.769.032 -14.088.604İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-25.769.032 -14.088.604Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-8.584.603 -66.788.691İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-8.584.603 -66.788.691Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler110.855.225 -22.378.006Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-315.148.701 40.385.999İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-315.148.701 40.385.999Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler105.100.035 -58.327.095Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)105.100.035 -58.327.095Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler38.166.165 1.137.317İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)38.166.165 1.137.317Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları106.566.606 18.445.524Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-834.979 -227.087Vergi İadeleri (Ödemeleri)295.013 3.150.628YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-5.738.928 -16.077.630Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri126.005 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 126.005 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-15.614.528 -16.515.424Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -15.848.052 -18.849.932Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları233.524 2.334.508Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 0 -3.231.565Alınan Faiz9.749.595 3.669.359FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-134.231.383 -75.720.826Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 674.634.677Kredilerden Nakit Girişleri5 0 674.634.677Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-100.238.670 -722.914.555Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -100.238.670 -722.914.555Ödenen Faiz22 -33.992.713 -27.440.948YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-33.943.671 -70.429.391NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-33.943.671 -70.429.391DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ555.210.888 484.387.988DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ521.267.217 413.958.597Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 521.267.217 555.210.888Finansal Yatırımlar11 237.479.346 171.172.146Ticari Alacaklar66.016.170 39.692.403İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar24 1.385.714 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 64.630.456 39.692.403Diğer Alacaklar24.813.531 21.274.563İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar24 5.473.992 2.386.797İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 19.339.539 18.887.766Türev Araçlar0 0Stoklar8 1.330.874.837 1.321.556.972Peşin Ödenmiş Giderler26.687.354 21.401.003İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler24 3.476.362 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 23.210.992 21.401.003Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar23 2.212.742 2.507.755Diğer Dönen Varlıklar10 88.865.417 90.780.551ARA TOPLAM2.298.216.614 2.223.596.281TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.298.216.614 2.223.596.281DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar11 420.735 420.735Ticari Alacaklar0 0Stoklar8 223.647.000 343.820.090Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 1.859.708.258 1.859.708.258Maddi Duran Varlıklar13 1.314.111.122 1.314.130.995Maddi Olmayan Duran Varlıklar17.228.307 19.921.688Şerefiye14 7.616.713 10.076.570Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar9.611.594 9.845.118Peşin Ödenmiş Giderler37.152 66.325İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 37.152 66.325Ertelenmiş Vergi Varlığı23 1.941.499 1.986.218Diğer Duran Varlıklar10 75.099.310 111.707.630TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.492.193.383 3.651.761.939TOPLAM VARLIKLAR5.790.409.997 5.875.358.220KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 0 10.316Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 149.437.057 198.345.883Ticari Borçlar79.465.941 71.424.497İlişkili Taraflara Ticari Borçlar365.460 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 79.100.481 71.424.497Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 4.658.529 2.094.094Diğer Borçlar316.185.597 281.518.573İlişkili Taraflara Diğer Borçlar24 279.390.137 243.706.693İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 36.795.460 37.811.880Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler571.193.341 122.197.269Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri9 571.193.341 122.197.269Türev Araçlar0 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0 312.724Kısa Vadeli Karşılıklar2.932.004 2.179.670Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 2.053.244 1.300.911Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 878.760 878.759ARA TOPLAM1.123.872.469 678.083.026TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.123.872.469 678.083.026UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 331.393.653 393.299.257Ticari Borçlar637.871.568 961.061.713İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 637.871.568 961.061.713Diğer Borçlar1.748.312 813.606İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 1.748.312 813.606Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 343.896.037Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri9 0 343.896.037Uzun Vadeli Karşılıklar4.139.728 3.737.311Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 4.139.728 3.737.311TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER975.153.261 1.702.807.924TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.099.025.730 2.380.890.950ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.693.194.242 3.494.095.528Ödenmiş Sermaye16 364.000.000 364.000.000Geri Alınmış Paylar (-)-3.364.272 -3.364.272Paylara İlişkin Primler (İskontolar)146.712.969 146.712.969Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.247.027.707 1.249.680.142Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.247.027.707 1.249.680.142Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)16 1.252.993.266 1.252.993.266Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -5.965.559 -3.313.124Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler41.243.984 41.243.984Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.695.822.705 1.078.281.691Net Dönem Karı veya Zararı201.751.149 617.541.014Kontrol Gücü Olmayan Paylar-1.809.975 371.742TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.691.384.267 3.494.467.270TOPLAM KAYNAKLAR5.790.409.997 5.875.358.220Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 563.671.498 461.983.140 279.389.035 179.814.805Satışların Maliyeti19 -375.173.818 -274.414.252 -170.075.463 -116.663.203TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)188.497.680 187.568.888 109.313.572 63.151.602BRÜT KAR (ZARAR)188.497.680 187.568.888 109.313.572 63.151.602Genel Yönetim Giderleri20 -12.566.871 -7.326.506 -7.400.315 -2.365.319Pazarlama Giderleri20 -8.352.353 -7.785.630 -2.973.044 -2.200.533Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 84.668.346 92.020.883 28.582.559 46.030.591Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -57.777.896 -84.336.710 -22.202.563 -40.453.518ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)194.468.906 180.140.925 105.320.209 64.162.823FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)194.468.906 180.140.925 105.320.209 64.162.823Finansman Gelirleri22 53.341.847 10.831.659 24.102.930 5.730.617Finansman Giderleri22 -48.853.395 -62.706.818 -21.502.851 -24.788.510SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)198.957.358 128.265.766 107.920.288 45.104.930Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri485.768 -5.220.901 182.499 -27.580Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 485.768 -5.220.901 182.499 -27.580SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)199.443.126 123.044.865 108.102.787 45.077.350DÖNEM KARI (ZARARI)199.443.126 123.044.865 108.102.787 45.077.350Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-2.308.023 -782.077 -1.764.294 -126.745Ana Ortaklık Payları201.751.149 123.826.942 109.867.081 45.204.095Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 18 0,55400000 0,33800000 0,30200000 0,12400000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.121.948 -210.096 -49.570 -1.268.807Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.652.435 -262.620 -61.738 -1.586.009Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler530.487 52.524 12.168 317.202Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi530.487 52.524 12.168 317.202Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.121.948 -210.096 -49.570 -1.268.807TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)197.321.178 122.834.769 108.053.217 43.808.543Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-2.181.717 -740.580 -1.761.535 -127.260Ana Ortaklık Payları199.502.895 123.575.349 109.814.752 43.935.803http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958734BIST