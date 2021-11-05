***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler364.000.000 -3.364.272 146.712.969 824.182.514 -2.220.709 29.488.673 778.658.684 311.378.318 2.448.836.177 796.599 2.449.632.776Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler311.378.318 -311.378.318 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)254.798.771 254.798.771 -537.491 254.261.280Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.086.355 1.086.355 48.596 1.134.951Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi617.541.014 -617.541.014 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)323.982.972 323.982.972 -299.548 323.683.424Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.573.359 -2.573.359 122.541 -2.450.818Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler364.000.000 -3.364.272 146.712.969 1.252.993.266 -5.886.483 41.243.984 1.695.822.705 323.982.972 3.815.505.141 194.735 3.815.699.876Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI362.503.399 205.142.448Dönem Karı (Zararı)323.683.424 254.261.280Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler13.030.933 44.841.545Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler19-20 21.935.508 13.650.182Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-370.541 -171.109Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -370.541 -171.109Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-803.659 -215.333Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler22 27.529.132 31.746.673Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler5 -10.453.450 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-27.995.289 -5.478.414Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler22 -27.995.289 -5.478.414Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-62.682 5.309.546Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler3.251.914İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler26.576.100 -95.941.723Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-717.482 -42.461.077Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler14.730.684 -170.820.168Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler204.040.483 -200.217.343Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-330.899.996 270.881.818Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler145.120.789 43.512.491Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)145.120.789 43.512.491Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.698.378 3.162.556İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları363.290.457 203.161.102Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-834.979 -847.398Vergi İadeleri (Ödemeleri)47.921 2.828.744YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI1.091.438 -15.320.506Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri126.005 2.923.488Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-16.610.115 -21.220.007Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 0 -3.231.565Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Alınan Faiz22 17.575.548 6.207.578FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-204.093.133 -96.466.339Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 738.230.567Kredilerden Nakit Girişleri5 0 738.230.567Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -158.988.453 -796.742.655Ödenen Faiz22 -45.104.680 -37.954.251YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)159.501.704 93.355.603NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)159.501.704 93.355.603DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ555.210.888 484.387.988DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ714.712.592 577.743.591Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 714.712.592 555.210.888Finansal Yatırımlar11 227.132.185 171.172.146Ticari Alacaklar40.780.426 39.692.403İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar24 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 40.780.426 39.692.403Diğer Alacaklar24.102.853 21.274.563İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar24 10.899.948 2.386.797İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 13.202.905 18.887.766Stoklar8 1.237.673.079 1.321.556.972Peşin Ödenmiş Giderler16.330.384 21.401.003İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler24 685.129 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 15.645.255 21.401.003Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar23 2.459.834 2.507.755Diğer Dönen Varlıklar10 91.872.603 90.780.551ARA TOPLAM2.355.063.956 2.223.596.281TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.355.063.956 2.223.596.281DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar11 420.735 420.735Ticari Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar0 0Stoklar8 223.663.500 343.820.090Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 1.859.708.258 1.859.708.258Maddi Duran Varlıklar13 1.308.901.120 1.314.130.995Maddi Olmayan Duran Varlıklar16.448.251 19.921.688Şerefiye14 6.824.656 10.076.570Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar9.623.595 9.845.118Peşin Ödenmiş Giderler37.152 66.325İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 37.152 66.325Ertelenmiş Vergi Varlığı23 1.736.176 1.986.218Diğer Duran Varlıklar10 70.191.646 111.707.630TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.481.106.838 3.651.761.939TOPLAM VARLIKLAR5.836.170.794 5.875.358.220KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 0 10.316Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 143.596.194 198.345.883Ticari Borçlar69.267.468 71.424.497İlişkili Taraflara Ticari Borçlar24 712.046 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 68.555.422 71.424.497Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 5.481.454 2.094.094Diğer Borçlar271.390.487 281.518.573İlişkili Taraflara Diğer Borçlar24 233.833.150 243.706.693İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 37.557.337 37.811.880Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler611.214.095 122.197.269Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri9 611.214.095 122.197.269Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0 312.724Kısa Vadeli Karşılıklar2.859.912 2.179.670Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 1.981.153 1.300.911Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 878.759 878.759ARA TOPLAM1.103.809.610 678.083.026TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.103.809.610 678.083.026UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 278.617.359 393.299.257Ticari Borçlar632.318.746 961.061.713İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 632.318.746 961.061.713Diğer Borçlar1.855.954 813.606İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 1.855.954 813.606Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 343.896.037Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri9 0 343.896.037Uzun Vadeli Karşılıklar3.869.249 3.737.311Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 3.869.249 3.737.311Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.380.890.950ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.815.505.141 3.494.095.528Ödenmiş Sermaye16 364.000.000 364.000.000Geri Alınmış Paylar (-)-3.364.272 -3.364.272Paylara İlişkin Primler (İskontolar)146.712.969 146.712.969Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.247.106.783 1.249.680.142Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.247.106.783 1.249.680.142Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)16 1.252.993.266 1.252.993.266Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -5.886.483 -3.313.124Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler41.243.984 41.243.984Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.695.822.705 1.078.281.691Net Dönem Karı veya Zararı323.982.972 617.541.014Kontrol Gücü Olmayan Paylar194.735 371.742TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.815.699.876 3.494.467.270TOPLAM KAYNAKLAR5.836.170.794 5.875.358.220Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 908.428.451 853.039.320 344.756.953 391.056.180Satışların Maliyeti19 -539.310.745 -515.043.216 -164.136.927 -240.628.964TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)369.117.706 337.996.104 180.620.026 150.427.216BRÜT KAR (ZARAR)369.117.706 337.996.104 180.620.026 150.427.216Genel Yönetim Giderleri20 -16.948.555 -11.336.540 -4.381.684 -4.010.034Pazarlama Giderleri20 -23.098.040 -13.724.508 -14.745.687 -5.938.878Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 111.234.830 206.089.066 26.566.484 111.797.707Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -106.678.241 -190.070.417 -48.900.345 -103.463.231ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)333.627.700 328.953.705 139.158.794 148.812.780FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)333.627.700 328.953.705 139.158.794 148.812.780Finansman Gelirleri22 62.209.681 29.106.220 8.867.834 18.274.561Finansman Giderleri22 -72.418.587 -98.809.214 -23.565.192 -36.102.396SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)323.418.794 259.250.711 124.461.436 130.984.945Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri264.630 -4.989.431 -221.138 231.470Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 264.630 -4.989.431 -221.138 231.470SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)323.683.424 254.261.280 124.240.298 131.216.415DÖNEM KARI (ZARARI)323.683.424 254.261.280 124.240.298 131.216.415Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-299.548 -537.491 2.008.475 244.586Ana Ortaklık Payları323.982.972 254.798.771 122.231.823 130.971.829Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 18 0,89000000 0,70000000 0,33600000 0,36000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.058.687 1.086.355 63.261 1.296.451Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.573.359 1.086.355 79.076 1.296.451Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler514.672 0 -15.815 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi23 514.672 0 -15.815 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.058.687 1.086.355 63.261 1.296.451TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)321.624.737 255.347.635 124.303.559 132.512.866Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-177.007 -488.895 2.004.710 251.685Ana Ortaklık Payları321.801.744 255.836.530 122.298.849 132.261.181http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975257BIST