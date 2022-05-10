***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler364.000.000 -3.364.272 146.712.969 1.252.993.266 -3.313.124 41.243.984 1.078.281.691 617.541.014 3.494.095.528 371.742 3.494.467.270Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler617.541.014 -617.541.014 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Dönem Karı (Zararı)91.884.068 91.884.068 -543.729 91.340.339Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.590.697 -2.590.697 123.367 -2.467.330Sermaye Arttırımı0 0Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler364.000.000 -3.364.272 146.712.969 1.252.993.266 -5.903.821 41.243.984 1.695.822.705 91.884.068 3.583.388.899 -48.620 3.583.340.279Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler364.000.000 -3.364.272 146.712.969 1.963.258.354 -5.932.015 41.243.984 1.695.822.705 2.523.894.700 6.725.636.425 -546.157 6.725.090.268Transferler364.000.000 2.159.894.700 -2.523.894.700 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Dönem Karı (Zararı)446.678.799 446.678.799 372.331 447.051.130Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)5.111.108 5.111.108 -448.521 4.662.587Sermaye Arttırımı0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler728.000.000 -3.364.272 146.712.969 1.963.258.354 -820.907 41.243.984 3.855.717.405 446.678.799 7.177.426.332 -622.347 7.176.803.985Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-205.135.629 71.266.184Dönem Karı (Zararı)447.051.130 91.340.339Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-59.367.346 20.647.930Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler19, 20 10.957.929 7.042.925Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler361.304 -721.588Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 361.304 -721.588Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler7.542.959 -1.306.431Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler21 17.843.084 8.938.065Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler5 8.414.325 5.847.729Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-99.388.775 -607.339Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-99.388.775 -607.339Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 -5.584.681 -303.269Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler486.509 1.757.838İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-592.072.788 -39.298.001Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-9.352.985 2.839.676Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-10.295.930 -40.213.292Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler436.074.465 97.998.539Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-384.029.759 -165.278.210Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-580.113.015 45.139.125Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)-580.113.015 45.139.125Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-44.355.564 20.216.161Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-204.389.004 72.690.268Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-900.042 -694.424Vergi İadeleri (Ödemeleri)153.417 -729.660YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-112.062.148 4.963.116Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri143.226 172.960Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 143.226 122.000Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 50.960Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-111.624.288 -1.924.327Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -111.624.288 -1.924.327Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -7.042.784 0Alınan Faiz22 6.461.698 6.714.483FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI22.573.731 -86.459.573Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 100.000.000 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -53.121.487 -70.807.025Ödenen Faiz22 -24.304.782 -15.652.548YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-294.624.046 -10.230.273NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-294.624.046 -10.230.273DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ832.355.013 555.210.888DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ537.730.967 544.980.615Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 537.730.967 832.355.013Finansal Yatırımlar11 583.262.418 448.213.014Ticari Alacaklar62.454.590 53.462.909İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar24 10.048.666 9.329.064İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 52.405.924 44.133.845Diğer Alacaklar5.963.660 9.335.722İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar24 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 5.963.660 9.335.722Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar11 1.949.571 3.953.442Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar11 1.949.571 3.953.442Stoklar8 942.511.509 1.379.102.740Peşin Ödenmiş Giderler62.148.940 75.146.212İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6.510.803 14.505.310İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 55.638.137 60.640.902Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar23 3.281.278 3.434.695Diğer Dönen Varlıklar10 141.252.890 148.244.701ARA TOPLAM2.340.555.823 2.953.248.448TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.340.555.823 2.953.248.448DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar11 420.735 420.735Ticari Alacaklar0 0Türev Araçlar0 0Stoklar8 121.093.801 120.577.035Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 3.916.445.784 3.909.403.000Maddi Duran Varlıklar13 2.095.114.396 1.994.591.263Maddi Olmayan Duran Varlıklar17.724.700 19.746.445Şerefiye14 4.903.918 5.390.427Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12.820.782 14.356.018Peşin Ödenmiş Giderler994.223 993.908İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 994.223 993.908Ertelenmiş Vergi Varlığı23 6.160.630 575.949Diğer Duran Varlıklar10 63.469.178 63.469.176TOPLAM DURAN VARLIKLAR6.221.423.447 6.109.777.511TOPLAM VARLIKLAR8.561.979.270 9.063.025.959KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 41.172.355 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 254.747.992 199.988.981Ticari Borçlar102.545.050 81.122.178İlişkili Taraflara Ticari Borçlar24 9.265.344 6.724.472İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 93.279.706 74.397.706Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 5.477.513 4.033.369Diğer Borçlar244.862.402 291.611.869İlişkili Taraflara Diğer Borçlar24 210.282.450 255.353.601İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 34.579.952 36.258.268Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler120.192.391 700.436.088Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri9 120.192.391 700.436.088Türev Araçlar0 0Kısa Vadeli Karşılıklar4.779.765 4.674.446Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 1.529.982 1.424.663Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 3.249.783 3.249.783ARA TOPLAM773.777.468 1.281.866.931TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER773.777.468 1.281.866.931UZUN VADELİ YÜKÜML 5 357.149.956 397.788.484Ticari Borçlar249.713.949 655.166.580İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 249.713.949 655.166.580Diğer Borçlar3.009.761 2.616.773İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 3.009.761 2.616.773Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler285.493 154.811Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri9 285.493 154.811Uzun Vadeli Karşılıklar1.238.658 342.112Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 1.238.658 342.112TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER611.397.817 1.056.068.760TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.385.175.285 2.337.935.691ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar7.177.426.332 6.725.636.425Ödenmiş Sermaye16 728.000.000 364.000.000Geri Alınmış Paylar (-)-3.364.272 -3.364.272Paylara İlişkin Primler (İskontolar)146.712.969 146.712.969Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.962.437.447 1.957.326.339Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.962.437.447 1.957.326.339Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)16 1.963.258.354 1.963.258.354Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -820.907 -5.932.015Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler41.243.984 41.243.984Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları3.855.717.405 1.695.822.705Net Dönem Karı veya Zararı446.678.799 2.523.894.700Kontrol Gücü Olmayan Paylar-622.347 -546.157TOPLAM ÖZKAYNAKLAR7.176.803.985 6.725.090.268TOPLAM KAYNAKLAR8.561.979.270 9.063.025.959Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 845.375.080 284.282.463Satışların Maliyeti19 -531.389.879 -205.098.355TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)313.985.201 79.184.108BRÜT KAR (ZARAR)313.985.201 79.184.108Genel Yönetim Giderleri20 -9.096.191 -5.166.556Pazarlama Giderleri20 -8.975.381 -5.379.309Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 102.668.399 56.085.787Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -36.843.618 -35.575.333ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)361.738.410 89.148.697Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler2.914.554 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)364.652.964 89.148.697Finansman Gelirleri22 105.295.259 29.238.917Finansman Giderleri22 -28.481.774 -27.350.544SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)441.466.449 91.037.070Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri5.584.681 303.269Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 5.584.681 303.269SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)447.051.130 91.340.339DÖNEM KARI (ZARARI)447.051.130 91.340.339Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar372.331 -543.729Ana Ortaklık Payları446.678.799 91.884.068Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 18 0,61400000 0,25200000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar4.088.886 -2.072.558Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)5.111.108 -2.590.697Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.022.222 518.139Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi23 -1.022.222 518.139Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.088.886 -2.072.558TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)451.140.016 89.267.781Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-76.190 -420.362Ana Ortaklık Payları451.216.206 89.688.143http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028834BIST