***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.08.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01.01.2021 - 30.06.2021Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarKonsolide Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDeğişikliğin NedeniKonsolide Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAP Şablonunun GüncellenmesiDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiEtkisi Yoktur.AçıklamalarŞirketimiz tarafından 12.08.2021 tarihinde yayınlamış olan Konsolide "Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu"ndaki "Kontrol Gücü Olmayan Paylar" ve "Ana Ortaklık Payları" satırlarının sırasının sehven farklı girildiği farkedilmiştir ve konuya istinaden düzeltme yapılacaktır. Söz konusu düzeltmelerin Konsolide Finansal Durum Tablosu, Konsolide Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu, Konsolide Özkaynaklar Değişim Tablosu, Konsolide Nakit Akış Tablosu'na ve net dönem karına herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958628BIST