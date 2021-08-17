***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
17.08.2021 15:49
***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2021 - 30.06.2021
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Konsolide Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Değişikliğin Nedeni
Konsolide Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAP Şablonunun Güncellenmesi
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Etkisi Yoktur.
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 12.08.2021 tarihinde yayınlamış olan Konsolide "Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu"ndaki "Kontrol Gücü Olmayan Paylar" ve "Ana Ortaklık Payları" satırlarının sırasının sehven farklı girildiği farkedilmiştir ve konuya istinaden düzeltme yapılacaktır. Söz konusu düzeltmelerin Konsolide Finansal Durum Tablosu, Konsolide Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu, Konsolide Özkaynaklar Değişim Tablosu, Konsolide Nakit Akış Tablosu'na ve net dönem karına herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.
Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958628
BIST
15:531.459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 3,67
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.460
En Düşük
1.450
15:538,4245
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0294
|Açılış
|: 8,4180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4730
|
8,4900
En Düşük
8,3749
15:539,8959
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,0727
|Açılış
|: 9,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0025
En Düşük
9,8670
15:53483,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -1,94
|Açılış
|: 483,94
|
|Önceki Kapanış
|: 485,87
|
489,19
En Düşük
483,12
BIST En Aktif Hisseler15:52
|SELGD
|6,50
|24.464.567
|% 9,98
|
|MANAS
|19,28
|7.883.920
|% 9,98
|
|IZFAS
|7,50
|5.509.938
|% 9,97
|
|SELVA
|7,74
|56.889.069
|% 9,94
|
|UFUK
|20,48
|996.563
|% 9,93
|
|IDEAS
|41,32
|2.025.878
|% -9,98
|
|VKING
|7,53
|67.931.276
|% -9,93
|
|DAGI
|3,45
|48.746.837
|% -9,92
|
|KENT
|179,10
|840.468
|% -9,09
|
|IDGYO
|2,80
|14.784.809
|% -8,20
|
|GARAN
|9,34
|1.042.059.691
|% -0,64
|
|PETKM
|6,09
|689.595.609
|% 1,16
|
|KRDMD
|8,33
|638.543.264
|% 1,09
|
|GENIL
|16,33
|545.360.252
|% 2,90
|
|ARCLK
|33,90
|520.196.158
|% 2,54
|
|PETKM
|6,09
|689.595.609
|% 1,16
|
|GARAN
|9,34
|1.042.059.691
|% -0,64
|
|YKBNK
|2,54
|274.897.414
|% 0,00
|
|MRGYO
|1,08
|105.479.513
|% -1,82
|
|KRDMD
|8,33
|638.543.264
|% 1,09
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4222
|8,4240
|% -0,35
|
|Euro
|9,8936
|9,8970
|% -0,72
|
|Sterlin
|11,5496
|11,6076
|% -1,01
|
|Frank
|9,1818
|9,2371
|% -0,51
|
|Riyal
|2,2344
|2,2456
|% -0,59
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.790
|2,17
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-1,21
|
|Cumhuriyet
|3.220
|3.268
|-7,00
|
|Tam
|3.200
|3.280
|-7,98
|
|Yarım
|1.546
|1.587
|-3,86
|
|Çeyrek
|776
|793
|-1,93
|
|Gümüş.Ons
|23,77
|23,79
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,04
|
|B. Petrol
|69,25
|69,25
|-0,26
|
Seans Raporu
15:52
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16:04XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 12 artarak (% 0.16 ) 1, 290
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16:04
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MANAS, SELVA, SELGD, UFUK, IZFAS, ADESE
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16:04
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IDEAS, DAGI, VKING
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16:04
KZBGY, EPLAS, SELGD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:04
IDGYO, ISKUR, MARKA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında