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***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği

17.08.2021 15:49



***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2021 - 30.06.2021
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Konsolide Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Değişikliğin Nedeni
Konsolide Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAP Şablonunun Güncellenmesi
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Etkisi Yoktur.
Açıklamalar

Şirketimiz tarafından 12.08.2021 tarihinde yayınlamış olan Konsolide "Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu"ndaki "Kontrol Gücü Olmayan Paylar" ve "Ana Ortaklık Payları" satırlarının sırasının sehven farklı girildiği farkedilmiştir ve konuya istinaden düzeltme yapılacaktır. Söz konusu düzeltmelerin Konsolide Finansal Durum Tablosu, Konsolide Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu, Konsolide Özkaynaklar Değişim Tablosu, Konsolide Nakit Akış Tablosu'na ve net dönem  karına herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.
Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958628


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