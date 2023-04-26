***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 27.03.2023Genel Kurul Tarihi 26.04.2023Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.04.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ZEYTİNBURNUAdres Kazlıçeşme Mah. Kennedy Caddesi No:52C Büyükyalı, Zeytinburnu/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,3 - 2022 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,4 - 2022 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi Raporu'nun okunması,5 - 2022 faaliyet yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,7 - Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı hesap dönemi kar dağıtımına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,8 - Görev süreleri dolmuş bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev süresinin tayini,9 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkının tespiti,10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2023 yılı için Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2022 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Tebliği'nin 37.maddesi uyarınca pay sahiplerine bilgi verilmesi,13 - 2022 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortakların bilgilendirilmesi,14 - 2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi sunulması ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,15 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,16 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,17 - Dilek, temenniler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Davet Metni Gündem Vekaletname.pdf - İlan MetniEK: 2 Bilgilendirme Notu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Genel kurul toplantısında özetle2022 yılına ait finansal tabloların onaylanmasına,Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmelerine,Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanan konsolide finansal tablolarında ve yasal kayıtlarında 31.12.2022 tarihi itibarıyla oluşan sırasıyla 8.312.975.560,00 TL ve 2.157.685.743,92 TL Net Dönem Karı'ndan, yasal kayıtlara göre hesaplanan 48.116.073,36-TL Genel Kanuni Yedek Akçe'nin ayrılmasından sonra Net Dağıtılabilir Dönem Karı SPK mevzuatına göre 8.264.859.486,64 TL, Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlar çerçevesinde ise 2.109.569.670,56 TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketimizin geliştirmekte olduğu projeler ile yeni yatırımlara kaynak ayrılmasının planlanması ve büyüme politikaları doğrultusunda 2022 yılında gerçekleşen dağıtılabilir net dönem karının dağıtılmayarak çıkarılmış sermayenin %100'ü oranında 728.000.000 TL'nin sermayeye ilave edilmesine, ilave edilen tutar kadar bedelsiz hisse senedinin ortaklara dağıtılmasına, kalan tutarın olağanüstü yedekler hesabına aktarılmasınaGörev süreleri dolan Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle Ahmet Akbalık ve Ürfi Akbalık, 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Prof.Dr.Ali Alp, Mine Berra Doğaner, Erman Kalkandelen ve Prof.Dr.Saim Kılıç 'nun seçilmelerine,Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 12.000 TL huzur hakkı ödenmesine,2022 yılı için bağımsız denetim hizmeti almak üzere denetçi olarak seçilen KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanmasına,Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine,Şirketin 2023 yılı içerisinde yapacağı bağış sınırının 4.000.000 TL olarak belirlenmesine,karar verilmiştir.Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 HAZİRUN İMZASIZ.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 TUTANAK İZSZ.pdf - TutanakEK: 3 kar dağıtım tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 27.03.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısındaŞirketimizin 2022 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, 26/04/2023 Salı günü saat 14.00'de Kazlıçeşme Mah. Kennedy Caddesi No:52C Büyükyalı, Zeytinburnu/İstanbul adresinde yapılmasına,Pay sahiplerinin Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1), Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme hükümlerine uygun şekilde 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet edilmelerine,Toplantıda bakanlık temsilcisi görevlendirilmesi için, Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilmesine, karar verilmiştir.Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141405BIST