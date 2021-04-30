***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
30.04.2021 17:27
***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Ertelenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle, hastalığın Ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair alınacak tedbirler çerçevesinde uygulanacak olan Sokağa Çıkma Kısıtlaması esaslarını belirleyen 27/04/2021 Tarihli ve 7576 sayılı Genelge ile 29.04.2021-17.05.2021 tarihlerinde tam kapanma tedbirleri uygulanmaya başlanacaktır. Bu çerçevede Şirketimizin, daha önce 11.05.2021 tarihinde yapılmasına karar verilen Olağan Genel Kurul toplantısının, Yönetim Kurulumuzun 30.04.2021 tarihli kararı ile ileri bir tarihte yapılmasına karar verilmiştir. Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
İptal Edilen Süreç
Genel Kurul
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933468
BIST
17:181.401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,35
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
17:188,3041
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,1011
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
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8,3072
En Düşük
8,1830
17:1810,0549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0911
|Açılış
|: 9,9650
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|Önceki Kapanış
|: 9,8150
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10,0549
En Düşük
9,9251
17:18472,28
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 5,03
|Açılış
|: 472,28
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|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
472,53
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler17:18
|GOZDE
|7,37
|167.455.232
|% 10,00
|
|FORMT
|1,32
|14.476.094
|% 10,00
|
|INTEM
|44,26
|8.659.592
|% 9,99
|
|MERIT
|253,30
|1.265.924
|% 9,99
|
|KSTUR
|292,00
|823.203
|% 9,98
|
|KRTEK
|11,70
|71.159.917
|% -10,00
|
|VAKFN
|26,28
|106.465.136
|% -10,00
|
|UZERB
|45,18
|642.042
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,04
|1.202.035
|% -9,97
|
|BRMEN
|2,01
|74.086
|% -9,05
|
|KOZAL
|113,10
|1.258.917.143
|% 4,34
|
|EREGL
|19,26
|904.213.241
|% 0,00
|
|PETKM
|6,78
|804.961.712
|% 1,19
|
|THYAO
|12,17
|791.901.345
|% 1,59
|
|GARAN
|7,21
|667.865.121
|% -0,28
|
|PETKM
|6,78
|804.961.712
|% 1,19
|
|EKGYO
|1,82
|217.132.954
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,10
|237.669.647
|% 0,00
|
|GARAN
|7,21
|667.865.121
|% -0,28
|
|KRDMD
|7,18
|578.784.146
|% 0,84
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2998
|8,3041
|% 1,23
|
|Euro
|10,0015
|10,0549
|% 0,91
|
|Sterlin
|11,4483
|11,5057
|% 0,44
|
|Frank
|9,0643
|9,1189
|% 0,89
|
|Riyal
|2,2048
|2,2158
|% 1,14
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.769
|-3,93
|
|Altın Gr.
|471
|471
|3,76
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,03
|26,06
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,94
|6,95
|0,06
|
|B. Petrol
|66,67
|66,67
|-1,38
|