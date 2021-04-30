***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının ErtelenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniCOVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle, hastalığın Ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair alınacak tedbirler çerçevesinde uygulanacak olan Sokağa Çıkma Kısıtlaması esaslarını belirleyen 27/04/2021 Tarihli ve 7576 sayılı Genelge ile 29.04.2021-17.05.2021 tarihlerinde tam kapanma tedbirleri uygulanmaya başlanacaktır. Bu çerçevede Şirketimizin, daha önce 11.05.2021 tarihinde yapılmasına karar verilen Olağan Genel Kurul toplantısının, Yönetim Kurulumuzun 30.04.2021 tarihli kararı ile ileri bir tarihte yapılmasına karar verilmiştir. Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.İptal Edilen SüreçGenel Kurulhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933468BIST