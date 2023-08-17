***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.08.2023 18:10
***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2023-30.06.2023
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Zeytinburnu Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2023 Yılı 2.Dönem Geçici Vergi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/08/2023
Açıklamalar
01.01.2023–30.06.2023 dönemi Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Zeytinburnu Vergi Dairesi'ne sunulmuş olan gelir tablosu ekte yer almakta olup, söz konusu gelir tablosu Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186518
BIST