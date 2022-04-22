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***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

22.04.2022 18:10
***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu


***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
İstanbul Tuzla Merkez Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi
İhaleyi Açan Taraf
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
İnter Yapı İnşaat Turizm San.ve Tic.A.Ş.
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
%99
İhaleye Teklif Verme Tarihi
22/04/2022
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
22/04/2022
İhale Sonucu
-
İhale Bedeli
-
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

Şirketimiz bugün,22.04.2022,  Emlak Konut GYO tarafından düzenlenen  "İstanbul Tuzla Merkez Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" ihalesinin 2. oturumuna Özak GYO A.Ş. ve İnt-er Yapı İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. iş ortaklığı olarak katılımını gerçekleştirmiş olup, Emlak Konut GYO tarafından ihale sonrası yapılan açıklamada ihalenin şirketimizin lehine sonuçlanmadığı belirtilmiştir.
Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023154


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UFUK 19,52 711.710 % 9,97  
DAGHL 25,64 7.674.271 % 9,95  
IHAAS 21,16 13.944.909 % 9,92  
KLSYN 2,16 65.900.268 % 9,64  
TIRE 13,56 161.655.841 % 7,28  
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Dolar 14,7349 14,7365 % 0,23  
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Riyal 3,9186 3,9383 % 0,25  
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17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.931 1.932 -19,78  
Altın Gr. 916 916 -6,79  
Cumhuriyet 6.132 6.224 25,00  
Tam 6.110 6.262 32,21  
Yarım 2.953 3.029 15,58  
Çeyrek 1.481 1.515 7,79  
Gümüş.Ons 24,14 24,19 -0,49  
Gümüş Gr. 11,45 11,47 -0,19  
B. Petrol 106 106 -2,32  
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