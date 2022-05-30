***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
30.05.2022 18:10
***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
İstanbul Avcılar Firuzköy 1. Etap 1. Kısım Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi
İhaleyi Açan Taraf
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
İhale Sonucu
-
İhale Bedeli
-
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar
Şirketimiz bugün,30.05.2022, Emlak Konut GYO tarafından düzenlenen "İstanbul Avcılar Firuzköy 1. Etap 1. Kısım Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" ihalesinin 2. oturumuna katılımını gerçekleştirmiş olup, Emlak Konut GYO tarafından ihale sonrası yapılan açıklamada ihalenin şirketimizin lehine sonuçlanmadığı belirtilmiştir.
Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033399
BIST
17:582.525
En Yüksek
|Değişim
|: 3,55%
|| 86,48
|Açılış
|: 2.467
|
|Önceki Kapanış
|: 2.439
|
2.539
En Düşük
2.467
17:5816,3904
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,1993
|Açılış
|: 16,3730
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2950
|
16,3971
En Düşük
16,2359
17:5817,6836
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 0,2748
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4700
|
17,6836
En Düşük
17,4021
17:58979,70
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 14,42
|Açılış
|: 979,70
|
|Önceki Kapanış
|: 965,28
|
981,25
En Düşük
966,70
BIST En Aktif Hisseler17:58
|EGEPO
|9,46
|14.115.035
|% 10,00
|
|ESCOM
|14,75
|35.947.005
|% 9,99
|
|OZRDN
|10,68
|2.774.965
|% 9,99
|
|MZHLD
|66,60
|19.386.740
|% 9,99
|
|AGHOL
|39,00
|86.722.041
|% 9,98
|
|AKFGY
|2,47
|413.132.204
|% -9,85
|
|TDGYO
|6,87
|11.651.910
|% -9,61
|
|DAGHL
|25,92
|8.655.796
|% -9,05
|
|SERVE
|23,36
|939.192
|% -8,03
|
|RODRG
|16,35
|6.272.534
|% -7,10
|
|THYAO
|49,42
|5.756.236.578
|% 9,77
|
|KARSN
|7,23
|2.695.680.124
|% 5,24
|
|EREGL
|34,74
|2.606.266.033
|% 5,66
|
|SAHOL
|21,22
|2.525.366.667
|% 4,43
|
|SISE
|20,98
|2.364.986.026
|% 2,84
|
|KARSN
|7,23
|2.695.680.124
|% 5,24
|
|EKGYO
|2,68
|798.020.193
|% 3,88
|
|YKBNK
|4,56
|1.021.685.381
|% 2,70
|
|DOHOL
|3,94
|832.177.436
|% 3,41
|
|HALKB
|5,78
|1.085.783.683
|% 3,21
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3785
|16,3904
|% 1,23
|
|Euro
|17,6612
|17,6836
|% 1,58
|
|Sterlin
|20,6670
|20,7707
|% 1,35
|
|Frank
|17,0508
|17,1535
|% 1,23
|
|Riyal
|4,3574
|4,3792
|% 1,25
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.859
|4,89
|
|Altın Gr.
|978
|978
|12,95
|
|Cumhuriyet
|6.497
|6.595
|40,00
|
|Tam
|6.467
|6.628
|38,22
|
|Yarım
|3.125
|3.206
|18,48
|
|Çeyrek
|1.568
|1.603
|9,24
|
|Gümüş.Ons
|22,01
|22,03
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,57
|0,04
|
|B. Petrol
|116
|116
|0,89
|
Seans Raporu
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