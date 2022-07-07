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***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

07.07.2022 16:51
***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu


***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
İstanbul Küçükçekmece Bizim Mahalle 2. Etap 1. Kısım Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi İhalesi
İhaleyi Açan Taraf
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
-
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
-
İhale Sonucu
-
İhale Bedeli
-
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

                           KAP Açıklaması:
 
Şirketimiz 06.07.2022 tarihinde  Emlak Konut GYO tarafından düzenlenen "İstanbul Küçükçekmece Bizim Mahalle  2. Etap 1. Kısım Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" ihalesinin 2. oturumuna katılımını gerçekleştirmiş olup, Emlak Konut GYO tarafından ihale sonrası yapılan açıklamada ihalede en yüksek teklifin şirketimiz tarafından verildiği belirtilmiştir.
 
İhalede oluşan değerler aşağıdaki gibidir.
 
Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG) : 7.800.000.000 TL
 
Arsa Satışı Karşılığı İdare Payı Gelir Oranı : %30,00
 
Arsa Satışı Karşılığı İdare Payı Toplam Geliri (ASKŞPTG) : 2.340.000.000 TL
 
Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043149


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Tam 6.501 6.591 -17,00  
Yarım 3.182 3.223 -8,00  
Çeyrek 1.594 1.611 -4,00  
Gümüş.Ons 19,46 19,48 0,26  
Gümüş Gr. 10,79 10,80 0,15  
B. Petrol 105 105 4,54  
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