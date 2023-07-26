***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Belgesi









***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar13 Temmuz 2023 tarihinde Sermaye Piyasası tarafından onaylanan bedelsiz sermaye artırımına ilişkin ihraç belgesi ekte yeralmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175499BIST