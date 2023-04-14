***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
14.04.2023 19:42
***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 14.04.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile İstanbul Maltepe' de yapılması planlanan kat karşılığı Maltepe projesinin inşaat işlerinin yapılan değerlendirme sonucunda, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren, teknik ve mali yeterlilik kriterlerini sağlayan İnt-Er Yapı İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından yapılmasına karar verilmiştir.
Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138965
BIST
18:055.093
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -42,67
|Açılış
|: 5.143
|
|Önceki Kapanış
|: 5.136
|
5.177
En Düşük
5.093
18:0519,3644
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0456
|Açılış
|: 20,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6850
|
19,3974
En Düşük
19,2983
18:0521,3188
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0350
|Açılış
|: 22,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 21,7400
|
21,4832
En Düşük
21,2519
18:051.245,86
En Yüksek
|Değişim
|: -1,77%
|| -22,46
|Açılış
|: 1.245,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.268,31
|
1.273,60
En Düşük
1.240,74
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARZUM
|22,00
|20.701.347
|% 10,00
|
|IMASM
|440,50
|121.447.670
|% 9,99
|
|BVSAN
|63,85
|388.365.525
|% 9,99
|
|SKTAS
|3,97
|31.768.782
|% 9,97
|
|CVKMD
|127,00
|3.102.356
|% 9,96
|
|ETILR
|14,31
|163.787.716
|% -10,00
|
|EDIP
|8,50
|92.748.918
|% -9,96
|
|EUYO
|5,98
|6.274.968
|% -9,94
|
|GEREL
|16,46
|42.711.187
|% -7,53
|
|DIRIT
|7,50
|1.213.065
|% -7,41
|
|THYAO
|134,40
|3.420.658.505
|% -1,97
|
|KOZAL
|22,40
|3.385.793.342
|% -1,67
|
|GESAN
|85,90
|2.798.356.602
|% 1,78
|
|EREGL
|35,70
|1.944.588.515
|% -1,65
|
|KOZAA
|45,04
|1.690.005.488
|% 2,55
|
|KOZAL
|22,40
|3.385.793.342
|% -1,67
|
|EKGYO
|6,87
|1.004.816.480
|% -1,86
|
|ISCTR
|12,12
|1.401.806.239
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,86
|94.762.494
|% -2,27
|
|YKBNK
|10,26
|1.111.845.974
|% -0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3614
|19,3691
|% 0,26
|
|Euro
|21,2787
|21,3178
|% -0,17
|
|Sterlin
|23,9526
|24,0727
|% -0,76
|
|Frank
|21,5420
|21,6717
|% -0,48
|
|Riyal
|5,1469
|5,1727
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.999
|1.999
|-41,36
|
|Altın Gr.
|1.242
|1.243
|-25,71
|
|Cumhuriyet
|8.793
|8.926
|104,00
|
|Tam
|8.718
|8.840
|49,00
|
|Yarım
|4.258
|4.326
|24,00
|
|Çeyrek
|2.129
|2.163
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|25,29
|25,31
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|15,69
|15,71
|-0,36
|
|B. Petrol
|86,20
|86,20
|0,11
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GEREL
Yüzde -7.13 oranında düşüşle 16.53 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 406, 177 adet işlem
-
17:58POLTK
Yüzde -4.70 oranında düşüşle 2, 104.70 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 472 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 5, 104 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 62 altında . İşlem hacmi 43, 998.00 milyon TL de
-
17:57CRFSA
Yüzde -4.15 oranında düşüşle 61.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 074, 459 adet işlem
-
17:55CRFSA
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 61.05 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 067, 896 adet işlem