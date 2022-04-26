***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Dağıtımı Yapılmamasına İlişkin Genel Kurul KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 29.03.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.04.2022Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOZAK00022 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, OZKGY, TREOZAK00014 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOZAK00022 0 0B Grubu, OZKGY, TREOZAK00014 0 0Ek AçıklamalarŞirketimizin 26/04/2022 tarihli Olağan Genel kurul toplantısında, Net Dağıtılabilir Dönem Karı'nın SPK mevzuatına göre 2.523.894.700 TL, Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlar çerçevesinde ise 932.126.272,57 TL olarak gerçekleştiği anlaşılmış olup Şirketin geliştirmekte olduğu projeler ile yeni yatırımlara kaynak ayrılmasının planlanması ve büyüme politikaları doğrultusunda 2021 yılında gerçekleşen dağıtılabilir net dönem karının dağıtılmayarak Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 364.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 50.981.906,48Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 2.525.336.454 932.126.272,574. Vergiler ( - ) 895.597 05. Net Dönem Kârı 2.523.894.700 932.126.272,576. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 46.606.313,63 46.606.313,638. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 2.477.288.386,37 885.519.958,94Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 2.477.288.386,37 885.519.958,949. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 2.477.288.386,37 885.519.958,9411. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0* Nakit 0 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 2.477.288.386,37 885.519.958,9420. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 0 0 0 0 0B Grubu 0 0 0 0 0TOPLAM 0 0 0 0 0Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıOrtaklığın net dönem karı 2.524.440.857 TL olup, bu tutarın (546.157) TL'lik kısmı kontrol gücü olmayan paylara isabet ettiği için, 2.523.894.700 TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem karı esas alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024067BIST