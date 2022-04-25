Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

25.04.2022 17:08
***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Süre Uzatımı için T.C.Ticaret Bakanlığı Onayı Hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.03.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No "Sermaye ve Paylara" başlıklı 8.Madde
SPK Başvuru Tarihi 22.03.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 22.04.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.04.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve süre uzatımı için Sermaye Piyasası Kurulu'na 22.03.2022 tarihli yaptığı başvuru onaylanmış olup, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne yaptığımız başvurumuza, T.C.Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 22.04.2022 tarihinde tarafımıza tebliğ edilen 22.04.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00074118906 sayılı yazısı ile izin verilmiştir.
Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil Metni 25.04.2022.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023516


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.483
Değişim :  0,41% |  10,10
Açılış :  2.471  
Önceki Kapanış :  2.473  
En Yüksek
2.499 En Düşük
2.428
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DAGI 3,96 122.318.524 % 10,00  
ACSEL 39,20 35.626.531 % 9,99  
DAGHL 28,20 5.780.153 % 9,98  
KSTUR 262,40 1.662.304 % 9,97  
SILVR 7,85 38.000.038 % 9,94  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,7711 14,7729 % 0,20  
Euro 15,8321 15,8460 % -0,47  
Sterlin 18,7524 18,8465 % -0,62  
Frank 15,3467 15,4391 % 0,05  
Riyal 3,9275 3,9472 % 0,21  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.895 1.895 -36,49  
Altın Gr. 901 901 -14,79  
Cumhuriyet 6.008 6.099 -93,00  
Tam 5.980 6.129 -93,86  
Yarım 2.890 2.965 -45,40  
Çeyrek 1.450 1.482 -22,70  
Gümüş.Ons 23,57 23,60 -0,56  
Gümüş Gr. 11,22 11,23 -0,24  
B. Petrol 101 101 -5,63  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru