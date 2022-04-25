***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
25.04.2022 17:08
***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Süre Uzatımı için T.C.Ticaret Bakanlığı Onayı Hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.03.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No "Sermaye ve Paylara" başlıklı 8.Madde
SPK Başvuru Tarihi 22.03.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 22.04.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.04.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve süre uzatımı için Sermaye Piyasası Kurulu'na 22.03.2022 tarihli yaptığı başvuru onaylanmış olup, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne yaptığımız başvurumuza, T.C.Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 22.04.2022 tarihinde tarafımıza tebliğ edilen 22.04.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00074118906 sayılı yazısı ile izin verilmiştir.
Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil Metni 25.04.2022.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023516
BIST