***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Süre Uzatımı için T.C.Ticaret Bakanlığı Onayı Hakkında.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.03.2022İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No "Sermaye ve Paylara" başlıklı 8.MaddeSPK Başvuru Tarihi 22.03.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 22.04.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.04.2022Ek AçıklamalarŞirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve süre uzatımı için Sermaye Piyasası Kurulu'na 22.03.2022 tarihli yaptığı başvuru onaylanmış olup, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne yaptığımız başvurumuza, T.C.Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 22.04.2022 tarihinde tarafımıza tebliğ edilen 22.04.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00074118906 sayılı yazısı ile izin verilmiştir.Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 Tadil Metni 25.04.2022.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023516BIST