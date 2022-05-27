***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Esas Sözleşmenin 8. maddesinin tadiline ilişkin Genel Kurul kararının tesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.03.2022İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No "Sermaye ve Paylara" başlıklı 8.MaddeSPK Başvuru Tarihi 22.03.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 22.04.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.04.2022Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 23.05.2022Ek AçıklamalarŞirketimizin 26.04.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Şirketimizin Ana Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 8. maddesinin SPK ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındığı şekliyle tadil edilmesine karar verilmişti. Söz konusu Genel Kurul kararı 23 Mayıs 2022 tarihinde tescil edilmiş ve 26 Mayıs2022 tarihinde Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Tadil Metni 25.04.2022.pdfEK: 2 Kayıtlı Sermaye Tavanı Tescil..pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032861BIST