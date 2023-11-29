***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiBinaAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüAntalya Serik - 6.620 m2Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi29.11.2023Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VarToplam Alım Bedeli142.000.000 TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)1,129Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)9,753Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,493Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)2,179İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)11,460Alım KoşullarıPeşinİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih29.11.2023Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriMaddi Duran Varlık AlımıKarşı TarafAktay Otel İşletmeleri A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiBağlı OrtaklıkVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPiyasa DeğeriDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası23.11.2023 - Özel 2023-1327Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıNet Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar142.000.000İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarMülkiyeti bağlı ortaklığımız Aktay Otel İşletmeleri A.Ş. üzerinde bulunan Antalya İli, Serik ilçesi, Cumalı Mahallesi 276 Ada 3 nolu parselde kayıtlı Lojman binasının, Şirketimizin portföyünde yer alan Ela Excelence Resort Otel ile bütünlük arz etmesi ve turizm faaliyetlerinde kullanılan tüm gayrimenkullerin Şirketimiz portföyünde yer alması düşüncesiyle 29.11.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla ilgili gayrimenkulün 142.000.000 TL bedel ile satın alınmasına karar verilmiş ve tapu devri gerçekleşmiştir.Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221031BIST