***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.11.2021 18:20
***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.01.2014
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin hakim ortağı olduğu Özak-Yenigün-Ziylan Adi Ortaklığı şirketi tarafından yürütülen İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Büyükyalı İstanbul) projesine ait olmak üzere arsa sahibi (Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. – EKGYO) ile yapılan ile yapılan sözleşmeye ek protokol ile Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG) ve Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri (ASKŞPTG) tutarlarında güncellemeler yapılmıştır. Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG) 5.980.452.612,00 TL, Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri (ASKŞPTG) 2.212.767.466,44 TL, Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı %37,00 Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974050
BIST
18:051.533
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -3,27
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.546
En Düşük
1.528
18:059,5799
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0436
|Açılış
|: 9,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,6103
En Düşük
9,4675
18:0511,0989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0243
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9900
|
11,1444
En Düşük
10,9907
18:05550,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,98
|Açılış
|: 550,82
|
|Önceki Kapanış
|: 549,84
|
553,35
En Düşük
545,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VANGD
|6,49
|42.079.344
|% 10,00
|
|FRIGO
|23,56
|47.144.799
|% 9,99
|
|DOBUR
|64,40
|26.802.130
|% 9,99
|
|VERTU
|23,38
|138.682.981
|% 9,97
|
|RODRG
|14,57
|3.250.810
|% 9,96
|
|KRGYO
|6,66
|49.606.608
|% -10,00
|
|BASGZ
|34,58
|218.719.802
|% -9,99
|
|NUGYO
|12,64
|42.587.890
|% -9,97
|
|TSPOR
|5,37
|1.364.153.442
|% -9,90
|
|MAKTK
|3,29
|18.238.155
|% -9,86
|
|GARAN
|10,16
|3.469.608.760
|% 0,30
|
|TSPOR
|5,37
|1.364.153.442
|% -9,90
|
|THYAO
|15,49
|1.332.376.055
|% 1,37
|
|SISE
|8,62
|889.888.886
|% 1,06
|
|AKBNK
|6,07
|857.998.663
|% 2,02
|
|GARAN
|10,16
|3.469.608.760
|% 0,30
|
|YKBNK
|2,83
|851.690.966
|% 1,07
|
|TSPOR
|5,37
|1.364.153.442
|% -9,90
|
|GSRAY
|4,21
|795.998.889
|% 6,05
|
|EKGYO
|2,03
|326.567.777
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5762
|9,5799
|% 0,46
|
|Euro
|11,0916
|11,0989
|% 0,22
|
|Sterlin
|12,9886
|13,0537
|% -0,03
|
|Frank
|10,4244
|10,4872
|% -0,21
|
|Riyal
|2,5431
|2,5558
|% 0,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.789
|-4,95
|
|Altın Gr.
|551
|551
|0,92
|
|Cumhuriyet
|3.631
|3.686
|11,00
|
|Tam
|3.616
|3.707
|13,58
|
|Yarım
|1.748
|1.793
|6,57
|
|Çeyrek
|877
|897
|3,28
|
|Gümüş.Ons
|23,41
|23,44
|-0,62
|
|Gümüş Gr.
|7,21
|7,22
|-0,16
|
|B. Petrol
|84,33
|84,33
|-0,38
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 01 kaybederek (% -0.15 ) 1, 345
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : HEDEF, FRIGO, ERBOS
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17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BASGZ, BIOEN, TSPOR, NUGYO, KRGYO
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