***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.01.2014Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin hakim ortağı olduğu Özak-Yenigün-Ziylan Adi Ortaklığı şirketi tarafından yürütülen İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Büyükyalı İstanbul) projesine ait olmak üzere arsa sahibi (Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. – EKGYO) ile yapılan ile yapılan sözleşmeye ek protokol ile Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG) ve Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri (ASKŞPTG) tutarlarında güncellemeler yapılmıştır. Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG) 5.980.452.612,00 TL, Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri (ASKŞPTG) 2.212.767.466,44 TL, Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı %37,00 Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974050BIST