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***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

24.06.2022 18:14
***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

JCR Eurasia Rating, Şirketimize ilişkin yürüttüğü kredi derecelendirme süreci sonucunda Şirketimizi "yatırım yapılabilir" kategoride derecelendirerek Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Notumuzu "AA+ (Tr)", Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Notumuzu "J1+ (Tr)" olarak, notlara ilişkin görünümleri ise "Stabil" olarak belirlemiştir. Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039207


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Tam 6.573 6.666 -196,00  
Yarım 3.227 3.260 -96,00  
Çeyrek 1.616 1.630 -48,00  
Gümüş.Ons 21,49 21,52 0,36  
Gümüş Gr. 11,53 11,55 0,06  
B. Petrol 109 109 0,30  
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