***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.08.2022 18:15
***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz adına tahsisli bulunan Antalya ili, Demre ilçesindeki arsamızın "Otel" olan tesis türünün "Tatil Köyü"ne dönüştürülmesi üzerine yaptığımız başvuru Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca kabul edilmiştir. Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058403
BIST
18:053.137
En Yüksek
|Değişim
|: 2,50%
|| 76,47
|Açılış
|: 3.076
|
|Önceki Kapanış
|: 3.060
|
3.146
En Düşük
3.075
18:0518,1639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0222
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,1795
En Düşük
18,1333
18:0518,1268
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0350
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0500
|
18,2374
En Düşük
18,0804
18:051.026,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 4,91
|Açılış
|: 1.026,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,65
|
1.031,38
En Düşük
1.020,72
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HALKB
|6,49
|1.526.164.539
|% 10,00
|
|EKIZ
|10,45
|1.411.867
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,20
|576.193
|% 10,00
|
|VAKBN
|5,50
|588.899.712
|% 10,00
|
|VAKFN
|3,19
|296.625.061
|% 10,00
|
|SNPAM
|11,70
|1.213.040
|% -10,00
|
|COSMO
|29,28
|2.862.501
|% -9,96
|
|TSPOR
|5,90
|464.707.815
|% -7,23
|
|OBASE
|16,25
|214.451.212
|% -6,72
|
|KIMMR
|5,70
|71.860.968
|% -5,94
|
|ISCTR
|7,84
|8.489.851.552
|% 4,12
|
|THYAO
|70,30
|7.057.708.534
|% 2,40
|
|YKBNK
|6,56
|5.349.905.132
|% 8,61
|
|AKBNK
|11,98
|5.291.630.456
|% 8,22
|
|GARAN
|25,76
|3.264.115.960
|% 9,99
|
|ISCTR
|7,84
|8.489.851.552
|% 4,12
|
|YKBNK
|6,56
|5.349.905.132
|% 8,61
|
|EKGYO
|3,84
|2.651.223.803
|% 1,05
|
|AKBNK
|11,98
|5.291.630.456
|% 8,22
|
|DOHOL
|5,30
|1.727.016.172
|% 7,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1616
|18,1639
|% 0,12
|
|Euro
|18,1038
|18,1268
|% 0,19
|
|Sterlin
|21,4322
|21,5396
|% 0,49
|
|Frank
|18,7804
|18,8935
|% 0,48
|
|Riyal
|4,8196
|4,8437
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|6,72
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|5,12
|
|Cumhuriyet
|6.820
|6.923
|24,00
|
|Tam
|6.867
|6.933
|18,00
|
|Yarım
|3.346
|3.389
|8,00
|
|Çeyrek
|1.678
|1.694
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,22
|19,25
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,24
|11,25
|0,09
|
|B. Petrol
|100
|100
|-1,06
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 66, 67 artarak (% 2.46 ) 2, 782
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SEYKM, UTPYA, ULUFA, HKTM, QNBFB, BRMEN, VAKBN, HEDEF, HALKB, DOGUB
-
17:57
EKIZ, ALBRK, KLNMA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
AYDEM, SANFM, TSPOR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
Bu seansda işlem gören 270 hisse senedinden 186 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 74 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 10 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem