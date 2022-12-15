***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.12.2022 18:11
***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş arasında İstanbul Küçükçekmece Bizim Mahalle 2. Etap 2. Kısım Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İş'ine ilişkin sözleşme taraflarca 14.12.2022 tarihinde imzalanmıştır.
Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087608
BIST
17:595.182
En Yüksek
|Değişim
|: 2,29%
|| 115,94
|Açılış
|: 5.174
|
|Önceki Kapanış
|: 5.067
|
5.248
En Düşük
5.050
17:5918,6555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0334
|Açılış
|: 18,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6619
En Düşük
18,6022
17:5919,8937
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0057
|Açılış
|: 20,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8800
|
20,0335
En Düşük
19,7813
17:591.069,76
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -12,09
|Açılış
|: 1.069,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.081,85
|
1.084,11
En Düşük
1.063,68
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ISATR
|358.380,00
|358.380
|% 10,00
|
|EPLAS
|28,82
|39.032.710
|% 10,00
|
|ULAS
|11,22
|5.612.308
|% 10,00
|
|UZERB
|196,90
|1.314.111
|% 10,00
|
|OZSUB
|26,42
|150.319.586
|% 9,99
|
|MZHLD
|12,15
|449.444.600
|% -10,00
|
|RALYH
|43,70
|483.574.140
|% -9,97
|
|KUYAS
|25,20
|273.660.421
|% -9,94
|
|ZEDUR
|43,90
|1.062.779
|% -8,16
|
|SILVR
|19,38
|245.275.485
|% -7,27
|
|THYAO
|139,90
|7.886.478.569
|% 2,12
|
|ASELS
|58,25
|7.552.391.841
|% 3,28
|
|AKBNK
|18,47
|5.827.250.451
|% 6,82
|
|ISCTR
|12,14
|5.648.256.273
|% 8,68
|
|EKGYO
|7,82
|5.459.155.940
|% -1,64
|
|SKBNK
|2,91
|2.060.163.139
|% 6,99
|
|EKGYO
|7,82
|5.459.155.940
|% -1,64
|
|ISCTR
|12,14
|5.648.256.273
|% 8,68
|
|VAKBN
|11,49
|4.193.346.150
|% 8,29
|
|YKBNK
|11,82
|4.016.687.894
|% 6,29
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6463
|18,6542
|% 0,17
|
|Euro
|19,8870
|19,8960
|% -0,02
|
|Sterlin
|22,8695
|22,9842
|% -0,89
|
|Frank
|20,0656
|20,1865
|% -0,11
|
|Riyal
|4,9444
|4,9692
|% 0,11
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.786
|-21,35
|
|Altın Gr.
|1.070
|1.070
|-11,65
|
|Cumhuriyet
|7.170
|7.278
|-79,00
|
|Tam
|7.227
|7.287
|-41,00
|
|Yarım
|3.500
|3.562
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.755
|1.781
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,38
|23,41
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|14,01
|14,02
|-0,30
|
|B. Petrol
|82,17
|82,17
|-0,53
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 86, 94 artarak (% 1.60 ) 5, 522
-
17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, ASELS, AKBNK
-
17:59XU100
Endeks 5, 148 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 61 üstünde . İşlem hacmi 115, 530.00 milyon TL de
-
17:59RHEAG
Yüzde 9.98 oranında artışla 5.07 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 918, 834 adet işlem
-
17:57MERCN
Yüzde 7.70 oranında artışla 43.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 365, 921 adet işlem