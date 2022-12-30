***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.12.2022 21:12
***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde yer alan Büyükyalı Projesinde bulunan Fişekhane'deki 123 adet bağımsız ticari alanın 30.12.2022 tarihi itibariyle şirketimizin payı oranında tapu devri tamamlanmış olup, şirket portföyüne katılmıştır.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091678
BIST
18:055.509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 32,24
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.477
|
5.563
En Düşük
5.489
18:0518,7014
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0039
|Açılış
|: 18,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7417
En Düşük
18,6689
18:0520,0725
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0843
|Açılış
|: 20,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1100
|
20,0725
En Düşük
19,9038
18:051.094,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,83
|Açılış
|: 1.094,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
|
1.098,43
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSTL
|37,84
|80.563.883
|% 10,00
|
|UZERB
|187,00
|14.448.371
|% 10,00
|
|SANEL
|22,88
|10.218.240
|% 10,00
|
|TERA
|19,48
|3.756.289
|% 9,99
|
|SAMAT
|19,32
|97.725.151
|% 9,96
|
|PRDGS
|10,00
|435.661.612
|% -9,99
|
|ULUFA
|10,37
|76.759.777
|% -9,98
|
|BRKVY
|35,46
|425.039.835
|% -9,95
|
|EMKEL
|5,31
|40.549.636
|% -5,35
|
|HEKTS
|37,62
|409.657.230
|% -5,33
|
|ASELS
|62,15
|11.039.740.439
|% 5,70
|
|THYAO
|140,90
|7.185.286.509
|% -0,98
|
|TCELL
|37,88
|5.751.903.121
|% -0,84
|
|TUPRS
|529,90
|5.538.208.863
|% 4,62
|
|PETKM
|19,96
|5.075.514.612
|% 0,50
|
|EKGYO
|8,73
|4.805.348.028
|% 1,28
|
|DOHOL
|10,58
|3.924.080.426
|% 4,34
|
|YKBNK
|11,81
|3.329.174.793
|% -1,58
|
|ISCTR
|12,77
|3.307.885.736
|% -1,16
|
|PETKM
|19,96
|5.075.514.612
|% 0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6880
|18,7139
|% 0,05
|
|Euro
|20,0145
|20,0615
|% 0,37
|
|Sterlin
|22,5083
|22,6211
|% 0,01
|
|Frank
|20,1776
|20,2991
|% -0,07
|
|Riyal
|4,9593
|4,9842
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|5,40
|
|Altın Gr.
|1.097
|1.097
|5,38
|
|Cumhuriyet
|7.362
|7.473
|36,00
|
|Tam
|7.398
|7.473
|40,00
|
|Yarım
|3.583
|3.652
|19,00
|
|Çeyrek
|1.797
|1.826
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,78
|23,81
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|14,37
|14,39
|0,01
|
|B. Petrol
|84,53
|84,53
|1,07
|