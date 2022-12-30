***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz portföyünde yer alan Büyükyalı Projesinde bulunan Fişekhane'deki 123 adet bağımsız ticari alanın 30.12.2022 tarihi itibariyle şirketimizin payı oranında tapu devri tamamlanmış olup, şirket portföyüne katılmıştır.Bilgilerinize sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091678BIST