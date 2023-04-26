***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.04.2023 19:22
***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 26 Nisan 2023 tarihinde yapılan toplantısında Yönetim Kurulu Başkanlığına Sayın Ahmet Akbalık'ın, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Sayın Ürfi Akbalık'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir. Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141432
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|ALFAS
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|829.522.228
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|KOPOL
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|ASTOR
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|6,23
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|YKBNK
|9,80
|1.090.731.611
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|KOZAL
|20,14
|1.993.383.700
|% -4,28
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|KRDMD
|16,03
|1.527.771.302
|% -5,48
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|19,4180
|19,4240
|% -0,01
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|Euro
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|Sterlin
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|Frank
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|21,8237
|% 0,02
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|Riyal
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|5,1873
|% -0,03
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|18:05
|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.986
|1.986
|-11,41
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|Altın Gr.
|1.241
|1.242
|-5,53
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|Cumhuriyet
|9.062
|9.199
|72,00
|
|Tam
|9.084
|9.284
|-5,00
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|Yarım
|4.434
|4.533
|-2,00
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|Çeyrek
|2.224
|2.284
|3,00
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|Gümüş.Ons
|24,73
|24,76
|-0,27
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|Gümüş Gr.
|15,49
|15,50
|-0,13
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|B. Petrol
|79,06
|79,06
|-1,53
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