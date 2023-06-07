***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.06.2023 18:47
***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 07.06.2023 tarihli kararı ile, Şirketimizin 16.05.2023 tarihinde aldığı 2.000.000.000 TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde ödenmiş 728.000.000 TL sermayesinin, 728.000.000 TL artırılarak 1.456.000.000 TL'ye tamamı 2022 Yılı Karından karşılanacak şekilde yapılacak olan bedelsiz sermaye artırımına ilişkin alınan yönetim kurulu kararına istinaden sermayeyi temsil eden A grubu nama yazılı 4.636.942,682 adet pay karşılığı 4.636.942,682 TL'lik payın 9.273.885,364 adet ve 9.273.885,364 TL olarak B grubu hamiline yazılı 723.363.057,318 adet pay karşılığı 723.363.057,318 TL'lik payın 1.446.726.114,64 adet pay karşılığı 1.446.726.114,64 TL olarak oluşmasına karar verilmiştir.
Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156874
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|HURGZ
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