***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.12.2023 18:01
***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul ili, Maltepe İlçesi, Cevizli Mahallesi 16228 ada 29 parsel ve 16214 ada 30 parselde gerçekleştirilecek konut projesinin Yapı Ruhsatı alınmıştır.
Proje kapsamında toplam 87.595,49 m2 inşaat alanında 458 adet konut ve 8 adet ticari bağımsız bölüm inşa edilmesi planlanmaktadır.
Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227807
BIST
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18:057.765
En Düşük
|Değişim
|: 1,33%
|| 102,10
|Açılış
|: 7.657
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|Önceki Kapanış
|: 7.663
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7.621
En Yüksek
7.790
18:0529,1484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0177
|Açılış
|: 29,1450
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|Önceki Kapanış
|: 29,1600
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29,1633
En Düşük
29,0038
18:0532,1616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,2972
|Açılış
|: 31,9500
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|Önceki Kapanış
|: 31,9000
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En Düşük
31,8351
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|Değişim
|: 0,62%
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|Açılış
|: 1.913,55
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|Önceki Kapanış
|: 1.901,67
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1.918,17
En Düşük
1.895,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IDGYO
|5,50
|4.470.324
|% 10,00
|
|PKENT
|228,80
|146.914.388
|% 10,00
|
|KRONT
|14,52
|60.680.560
|% 10,00
|
|SAMAT
|54,45
|71.162.121
|% 10,00
|
|KENT
|490,00
|3.354.518
|% 9,99
|
|PRZMA
|30,42
|11.007.114
|% -10,00
|
|KBORU
|42,90
|1.559.885.200
|% -9,99
|
|KUYAS
|67,15
|109.652.843
|% -9,99
|
|SRVGY
|301,75
|132.752.808
|% -9,99
|
|GUBRF
|236,50
|1.570.894.839
|% -9,99
|
|THYAO
|245,00
|9.873.105.410
|% 1,28
|
|AKBNK
|39,10
|5.139.015.735
|% -2,10
|
|ISCTR
|24,02
|4.587.467.706
|% -0,25
|
|YKBNK
|20,80
|4.507.193.971
|% -0,57
|
|TUPRS
|152,50
|3.430.815.502
|% 1,87
|
|YKBNK
|20,80
|4.507.193.971
|% -0,57
|
|EKGYO
|7,20
|1.481.972.933
|% 1,12
|
|ISCTR
|24,02
|4.587.467.706
|% -0,25
|
|AKBNK
|39,10
|5.139.015.735
|% -2,10
|
|BEGYO
|2,76
|335.607.376
|% 1,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,1398
|29,1484
|% 0,06
|
|Euro
|32,1193
|32,1463
|% 0,88
|
|Sterlin
|36,8191
|37,0037
|% 0,39
|
|Frank
|33,8653
|34,0693
|% 0,81
|
|Riyal
|7,7530
|7,7919
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,27
|24,31
|% 0,66
|
|Platin
|961,50
|964,26
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.201,42
|1.207,76
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,28
|79,28
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.041,63
|2.042,00
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 7, 773 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 43 üstünde . İşlem hacmi 70, 224.00 milyon TL de
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17:58SMART
Yüzde 9.96 oranında artışla 36.64 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 507, 961 adet işlem
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17:57PAPIL
Yüzde 9.09 oranında artışla 54.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 095, 666 adet işlem
-
17:56PKENT
Yüzde 10.00 oranında artışla 228.80 lira fiyatla işlem gören hissede 692, 012 adet işlem
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17:55AKSEN
Yüzde 7.57 oranında artışla 31.56 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 671, 030 adet işlem