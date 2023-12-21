***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİstanbul ili, Maltepe İlçesi, Cevizli Mahallesi 16228 ada 29 parsel ve 16214 ada 30 parselde gerçekleştirilecek konut projesinin Yapı Ruhsatı alınmıştır.Proje kapsamında toplam 87.595,49 m2 inşaat alanında 458 adet konut ve 8 adet ticari bağımsız bölüm inşa edilmesi planlanmaktadır.Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227807BIST