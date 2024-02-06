***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.02.2024 17:50
***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İstanbul İli, Halkalı İlçesi, Küçükçekmece Mahallesi, "İstanbul Küçükçekmece Bizim Mahalle 2. Etap 1. Kısım Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" kapsamında, 898 Ada 1 Parselde yer alan 186 adet konut ve 21 adet ticari üniteden oluşan toplam 207 adet bağımsız bölüme ait Yapı Ruhsatları 02.02.2024 tarihinde alınmıştır.
Böylelikle, Proje genelinde 1. ve 2. Kısım'da toplam bağımsız bölüm sayısı 1428 adet olmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247204
BIST
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18:058.869
En Düşük
|Değişim
|: 1,05%
|| 92,44
|Açılış
|: 8.811
|
|Önceki Kapanış
|: 8.777
|
8.751
En Yüksek
8.891
18:0530,5570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0018
|Açılış
|: 30,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,6000
|
30,7999
En Düşük
30,3965
18:0532,8963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0369
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8500
|
33,1326
En Düşük
32,6721
18:052.001,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 11,65
|Açılış
|: 2.001,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.989,70
|
2.008,81
En Düşük
1.979,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FONET
|10,34
|223.618.791
|% 10,00
|
|VESBE
|20,02
|1.047.056.783
|% 10,00
|
|TETMT
|7.895,00
|12.103.035
|% 10,00
|
|LUKSK
|80,85
|42.356.104
|% 10,00
|
|BRKVY
|84,15
|94.370.146
|% 10,00
|
|KIMMR
|8,27
|96.063.936
|% -7,91
|
|SUMAS
|321,00
|1.686.464
|% -6,96
|
|EMKEL
|19,10
|494.452.055
|% -6,65
|
|BAYRK
|43,12
|30.895.461
|% -6,59
|
|YAPRK
|294,00
|382.723.664
|% -6,07
|
|THYAO
|291,00
|14.757.357.592
|% 0,61
|
|EREGL
|44,20
|6.676.636.217
|% 1,56
|
|SASA
|39,80
|6.474.941.923
|% 1,79
|
|PETKM
|23,46
|4.464.029.946
|% 5,39
|
|AKBNK
|41,04
|4.398.054.924
|% 2,04
|
|ZOREN
|5,00
|2.584.199.625
|% 5,71
|
|EKGYO
|10,45
|4.229.075.525
|% 2,75
|
|TSPOR
|1,66
|383.348.941
|% 1,22
|
|PETKM
|23,46
|4.464.029.946
|% 5,39
|
|YKBNK
|22,82
|3.853.309.305
|% 0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5507
|30,5570
|% 0,01
|
|Euro
|32,8767
|32,8963
|% 0,11
|
|Sterlin
|38,3563
|38,5487
|% 0,43
|
|Frank
|34,9540
|35,1646
|% -0,02
|
|Riyal
|8,1277
|8,1684
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,43
|22,46
|% 0,66
|
|Platin
|907,40
|909,49
|% 0,66
|
|Paladyum
|950,20
|954,60
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,70
|78,70
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.037,26
|2.037,55
|% 0,66
|