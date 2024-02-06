***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz projelerinden İstanbul İli, Halkalı İlçesi, Küçükçekmece Mahallesi, "İstanbul Küçükçekmece Bizim Mahalle 2. Etap 1. Kısım Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" kapsamında, 898 Ada 1 Parselde yer alan 186 adet konut ve 21 adet ticari üniteden oluşan toplam 207 adet bağımsız bölüme ait Yapı Ruhsatları 02.02.2024 tarihinde alınmıştır.Böylelikle, Proje genelinde 1. ve 2. Kısım'da toplam bağımsız bölüm sayısı 1428 adet olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247204BIST