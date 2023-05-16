***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payından Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.05.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 728.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.456.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREOZAK00022 4.636.942,682 4.636.942,682 100,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOZAK00022 NâmaB Grubu, OZKGY, TREOZAK00014 723.363.057,318 723.363.057,318 100,00000 B Grubu B Grubu, OZKGY, TREOZAK00014 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 728.000.000 728.000.000,000 100,00000Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 16.05.2023 tarihli kararı ile,26.04.2023 tarihinde 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın yapıldığı, Şirketin Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanan konsolide finansal tablolarının aynen kabul edildiği, Kabul edilen finansal tablolar ile yasal kayıtlarında 31.12.2022 tarihi itibariyle 8.312.975.560,00 TL ve 2.157.685.743,92 TL net dönem karı oluştuğu, Şirket kar dağıtım politikası ve esas sözleşmesine göre hazırlanan kar dağıtım tablosunun genel kurulda aynen kabul edildiği, Kabul edilen kar dağıtım tablosunda belirtildiği gibi ilgili mevzuat gereği yapılan indirimler düşüldükten sonra ulaşılan dağıtabilir karın 728.000.000 TL.sının sermayeye ilave edilmesine karar verildiği anlaşılmış olup,1. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'inci maddesi ile Esas Sözleşme'nin 8'nci maddesinde yer alan hükümlere göre, genel kurulda alınan kararla sermayeye eklenmesi için ayrılan 728.000.000 TL'nin kullanılarak Şirketin çıkarılmış sermayesinin 2.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 728.000.000 TL'den 1.456.000.000 TL'ye çıkarılmasına,2. Artırılan 728.000.000. TL için ortaklara bedelsiz hisse senedi verilmesine,3. Konuyla ilgili işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu'na izin başvurusunda bulunulmasına,4. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görüş verildiğinde kararın tescil ve ilanına,5. Kararın tescilini takiben sermayenin artırılması nedeniyle oluşan hisse mevcut pay sahiplerine Şirketimiz sermayesine iştirakleri nispetinde kayden dağıtılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Tadil Metni 2023.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151802BIST