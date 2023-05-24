***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.05.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 728.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.456.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREOZAK00022 4.636.942,682 4.636.942,682 100,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOZAK00022 NâmaB Grubu, OZKGY, TREOZAK00014 723.363.057,318 723.363.057,318 100,00000 B Grubu B Grubu, OZKGY, TREOZAK00014 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 728.000.000 728.000.000,000 100,00000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8.MaddeAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 24.05.2023SPK Başvuru Tarihi 24.05.2023Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 16.05.2023 tarihli kararı doğrultusunda, Şirketimizin 2.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde ödenmiş728.000.000 TL olan sermayesinin, 728.000.000 TL artırılarak 1.456.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin bugün (24.05.2023 tarihinde)Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Tadil Metni 2023.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153455BIST